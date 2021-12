Waarom Mazda en Suzuki modellen van Toyota nodig hebben

Onze rubriek De Tweeling illustreert hoe autofabrikanten al jaren modellen van elkaar lenen om er vervolgens eigen beeldmerken op te plakken en op de markt te brengen. Door de jaren heen zijn er ook diverse modellen van Toyota onder de vlag van andere automerken gevoerd. Zo klopte Chevrolet voor meerdere modellen bij Toyota aan en leende Pontiac voor de Vibe de Voltz van die Japanse fabrikant. Meer voorbeelden? Zeker. Zo was de Volkswagen Taro stiekem een Toyota Hilux en zijn er diverse modellen van Subaru en Daihatsu die tweelingbroertjes en -zusjes bij Toyota. Dat laatste is gezien de familiebanden minder opvallend. Verrassender is de trend die we momenteel in Europa zien.

Suzuki trok medio 2020 de Across uit de hoge hoed, een auto die ondanks zijn enigszins eigen snuit direct als Toyota RAV4 te herkennen viel. Met de Across had Suzuki opeens een serieuze SUV met een plug-in hybride aandrijflijn op de Europese markt zonder dat het daar zelf de prijs van de hoge ontwikkelingskosten voor hoefde neer te tellen. De Across-truc beviel wel, zo bleek enkele maanden na de introductie van Suzuki's eerste plug-in hybride SUV. Suzuki trok namelijk de Corolla Touring Sports uit het magazijn van Toyota en verkoopt die Toyota nu zelf enkel met 1.8 Hybrid-aandrijflijn als Swace in Europa. De steeds inniger wordende samenwerking tussen Suzuki en Toyota werkt ook de andere kant op. Zo verkoopt Toyota de Suzuki Baleno in India als Glanza, in Afrika als Starlet en worden hier onbekende Suzuki's als de Ertiga, Ciaz en Vitara Brezza door Toyota verkocht als achtereenvolgens de Rumion, Belta en Urban Cruiser.

Zoals gezegd is Suzuki niet de enige fabrikant die in Europa auto's van Toyota gaat leveren. Zo stelde Mazda puur voor de Europese markt een nieuwe hybride 2 voor, die naast de reeds bekende Mazda 2 in de showroom komt te staan. Je hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat de Europese Mazda 2 Hybrid niets meer is dan een Toyota Yaris met Mazda-beeldmerken. Het is overigens niet de eerste keer dat de Yaris en de 2 met elkaar het bed delen. Zo verkocht Toyota in de Verenigde Staten kortstondig een Yaris die niets meer was dan de uitgaande generatie Mazda 2 met Toyota-badges. Zelfs de Mazda 2 Sedan werd als Toyota geleverd, zij het alleen in Canada en Mexico.

CO2 reductie en angst voor boetes

Waarom Suzuki en Mazda voor nieuwe modellen bij Toyota aankloppen? Dat heeft alles te maken met de samenwerkingsverbanden tussen de fabrikanten, maar vooral met de almaar strenger wordende maximale CO2-uitstoot die de Europese Unie autofabrikanten oplegt. Waar de gemiddelde vlootuitstoot van nieuw in de EU verkochte auto's per fabrikant de 135 gram CO2 per kilometer niet mocht overstijgen, is die limiet met ingang van 2020 al teruggeschroefd naar 95 gram per kilometer. Hoewel 2020 nog als overgangsjaar telde, geldt de grens van 95 gram sinds 2021 wel voor de volle 100 procent. Let wel, het gaat hier om een vlootgemiddelde, het betekent dus niet dat elk model onder de 95 gram CO2 per kilometer hoeft te zitten.

Autofabrikanten die het vlootgemiddelde niet halen, lopen het risico de portemonnee op desastreuze wijze te moeten legen. Voor elke gram CO2 die boven de gestelde limiet van 95 gram uitkomt, wordt €95 euro betaald. Jawel, per auto die dat jaar door de betreffende fabrikant in de EU verkocht is. Zonder elektrificatiehulp is het voor autofabrikanten vrijwel onmogelijk om aan de eisen die door de EU aan het vlootgemiddelde worden gesteld te voldoen, zeker zonder elektrische modellen. Suzuki heeft in Europa nog geen EV op de menukaart. Mazda vooralsnog slechts één in de vorm van de MX-30 en verkoopt dus vooral niet-geëlektrificeerde of mild-hybride modellen. Toyota, dat in zowel Mazda als Suzuki een belang heeft van 5 procent, biedt voor deze fabrikanten een lucratieve manier om het CO2-gemiddelde omlaag te brengen door een hybride of plug-in hybride van het merk aan het Europese leveringsgamma toe te voegen.

Hoewel Mazda de 2 kortstondig met M-Hybrid geheten mild-hybride techniek leverde, knipte het merk die mild-hybride versies na een modeljaarupdate waarbij de 1.5 SkyActiv-G verder werd fijngeslepen van de menukaart. De Mazda 2 Skyactiv-G met handbak stootte na zijn moderniseringsronde 109 gram per kilometer uit, minder dus dan de 120 gram per kilometer van de M-Hybrid-versies van het modeljaar ervoor. De nieuwe van Toyota geleende Mazda 2 Hybrid, die in het voorjaar van 2022 op de markt komt, wordt alleen met de 1.5 Hybrid-aandrijflijn geleverd. Die 116 pk sterke set hardware en bijbehorende slimme regelunits levert de 'nieuwe Mazda 2' een CO2-uitstoot op van 87 tot 92 gram per kilometer. De laagste waarde wordt daarbij gehaald door de versies met 15-inch wielen, de hogere waarde behoort toe aan de Mazda 2 Hybrid op 16-inch sloffen.

Suzuki kondigde een zelf ontwikkelde hybride aandrijflijn aan die het in 2022 in zowel de Vitara als S-Cross gaat leveren. Daarmee hoopt het merk zijn CO2-emissie verder omlaag te brengen. Mazda werkt op zijn beurt aan uitbreiding van het leveringsgamma van de MX-30, die komt volgend jaar namelijk met een als range extender fungerende rotatiemotor op de markt. In 2025 komt Mazda met een geheel voor EV's ontwikkeld platform en in 2030 moet het gehele modellengamma geëlektrificeerd zijn. Geëlektrificeerd, niet geheel elektrisch dus. Daarnaast vult Mazda zijn Europese leveringsgamma volgend jaar aan met twee nieuwe SUV's die beide beschikbaar komen met een plug-in hybride aandrijflijn (maar ook met zes-in-lijn benzinemotoren!).