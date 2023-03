Een populaire dooddoener bij het onderwerp lpg is de uitspraak ‘gas is om op te koken’. Maar dat is niet meer steekhoudend, want in de keuken ruilen we aardgas in voor inductie. Het aantal auto’s met een gastank neemt intussen al jaren af. Is er nog hoop voor lpg?

Voor een liter autogas betaal je grofweg een euro minder dan voor een liter benzine. Zo heb je voor nog geen €30 je tank weer met veertig liter gas gevuld. Maar dan moet je wel eerst die installatie aan boord hebben. De echte spekkoper is degene die een occasion of nieuwe auto koopt waar die tank al in de kofferbak ligt. Dan ligt het omslagpunt al tussen de 4.500 en 6.000 kilometer per jaar. Wil je nieuw, dan ben je op Dacia aangewezen en wordt het een gebruikte auto op lpg, dan is de ­kilometerstand vaak hoog.

Inmiddels minder dan 100.000 auto's op autogas

Rijden op lpg is er niet populairder op ­geworden. Zo telde ons wagenpark in 2012 nog bijna 210.000 auto’s die op deze ­brandstof reden, in 2022 waren dat er iets meer dan 98.000 en die dalende trend zet door. Toch is er inmiddels alweer sprake van een bescheiden opleving, deels doordat de brandstofprijzen vorig jaar omhoogschoten en deels doordat de diesel om ­allerlei redenen uit de gratie raakt. Tel daarbij de roetmeting met deeltjesteller die vanaf 1 januari dit jaar verplicht is voor diesels en er gloort weer een beetje hoop voor de lpg-branche. Van de overheid ­hoeven we op dit vlak niets te verwachten. Die zet in op elektrisch rijden en gaat geen fossiele brandstof meer ondersteunen. Slechts de €317 korting op de mrb voor een auto met G3-installatie (dat is bij een auto vanaf circa 1995 vrijwel altijd het geval) is een kleine geste, maar het gestegen gewicht doet dat deels weer teniet.

Bij komst krachtige, snellere diesels ging het mis met LPG

De vraag is: waar en wanneer ging het pas echt mis met de lpg-auto? De grote ­kentering kwam met de komst van de HDI- en TDI-achtigen van deze wereld. De perfecte krachtbron voor de kilometervreter met een auto van de zaak. Waarom zou je moeilijk gaan doen met een ­atmosferische motor op lpg als je met een fijne, koppel­rijke, zuinige turbodiesel kunt rijden? Een logische redenering, vinden wij.

Autogas inbouwen is duurder geworden

Daarbij is de inbouw van een gasinstallatie door de jaren heen duurder geworden. ­Vandaag de dag hebben veel benzineauto’s een direct ingespoten turbomotor en dan heb je het al snel over bedragen tussen de €2.400 en €3.000 om een viercilinder om te bouwen naar lpg. Voor een auto met een ‘normale’ viercilinder injectiemotor moet je rekenen op zo’n €2.000. Dat bedrag zouden veel mensen zonder blikken of ­blozen neertellen voor een grote led-tv met soundbar of voor een vakantie, maar in het geval van een geldbesparende maatregel ligt dat heel anders.

Hybrides en zuiniger benzineauto's

Maar er zijn meer oorzaken. Auto’s worden steeds zuiniger, je haalt met gemak tussen de 1 op 15 en 1 op 20, al dan niet met een hybride. En herinner je je de belastingvrije youngtimer nog? Alles van 25 jaar en ouder was ooit vrijgesteld van mrb. Ook als die auto op lpg of diesel reed. Daarvan werd dankbaar gebruik gemaakt, totdat vadertje staat een streep door de rekening zette en een complete bedrijfstak instortte. Nu ligt die grens bij 40 jaar, dus we zullen een ­kleine toename zien van auto’s uit 1982 en 1983. Dan hebben we nog een paar jaar ­gehad dat ook nieuwe auto’s met een lage CO2-uitstoot werden vrijgesteld van mrb. Dat leverde niet alleen een stortvloed aan zuinige diesels op, maar ook enkele ­modellen op lpg. Denk aan de Mazda 2 1.3 BiFuel, de Opel Corsa Ecoflex Bi-Fuel en de Chevrolet Spark 1.0 BiFuel.

Ofwel, nogmaals, goedkoper kon en kun je niet ­autorijden. Is rijden op lpg dus een slimme keuze? In veel gevallen wel, zeker gezien de lage literprijs. Het maakt nogal verschil of je elke keer bijna honderd euro moet afrekenen na een tankbeurt of dat je voor maximaal vier tientjes klaar bent. Daarnaast is het een minder vervuilende brandstof dan benzine of diesel. De prijzen voor sommige installaties zijn behoorlijk hoog, dat is een nadeel, net als de maar weinig betrouwbare overheid. Maar voor iedereen die zo goedkoop mogelijk wil rijden, is lpg een uitstekende optie.

Lichte stijging autogas in 2022

Dat de markt voor inbouw van gas­installaties weer een beetje in de lift zit, zien we aan de cijfers van de RDW, waar de ombouw op het ­kenteken wordt gezet. Dit zijn de cijfers van de ­afgelopen zes jaar:

2017: 3.466

2018: 3.406

2019: 3.639

2020: 2.949

2021: 3.072

2022: 3.460

Voordelen autogas:

Zakelijk: minder fiscale bijtelling door lagere catalogusprijs dan elektrische of dieselauto

Lagere uitstoot van CO2 (TÜV-meting met Golf 1.4 TSI: 176,7 g/km op ben­zine, 161,3 g/km op lpg)

Lagere uitstoot NOx

Lagere uitstoot fijnstof (- 99% bij Euro 6-motor met directe inspuiting)

Lage literprijs

Bij compacte auto nauwelijks hogere motorrijtuigenbelasting (mrb) door G3-korting

Occasion of nieuwe auto met ­ingebouwde gasinstallatie al bij meer dan 6.000 km/jaar rendabel

Nadelen autogas

Een gasinstallatie voor een auto met directe injectie is prijzig (€2.400 tot €3.000)

Vaker aan de pomp

Verschuiving naar onbemande pompen, en daar is geen lpg beschikbaar

Fabrieks- of occasiongarantie kan deels vervallen (informeer goed)

Niet iedere motor is er geschikt voor (extra klepsmeersysteem nodig)

Pas na circa twee jaar ‘break even point’ bereikt (afhankelijk van jaar­kilometrage)

Soms verlies van bagageruimte ­(indien geen reservewielkuip voor ­inbouwtank)

Hogere verzekeringspremie

Hoger tarief mrb