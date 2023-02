Waarom het lastig te zeggen blijft hoeveel elektrisch rijden kost

Toen de energieprijzen explodeerden, kopten de kranten dat elektrisch rijden duurder was dan rijden op benzine of diesel. Daardoor leeft bij veel mensen de vraag wat een laadsessie kost en wat voor een EV de kosten per kilometer zijn. We gaan op zoek naar een antwoord: is elektrisch rijden écht voordeliger?

In tegenstelling tot de prijs van een liter benzine, diesel of lpg, is het bijna onmo­gelijk om te zeggen wat een kWh (kilowattuur) stroom kost. Stroom gebruiken we allemaal, voornamelijk thuis. Als de jaarafrekening op de mat valt, zie je wat de tarieven van het afgelopen jaar waren. Dat ze nu als een raket omhoog zijn gescho­ten door de geopolitieke situatie, had niemand kunnen voorspellen. Niet allee­n elektriciteit en aardgas zijn duurder geworden, autobrandstoffen eveneens. Om nog naar te zwijgen van de kosten van het levens­onderhoud.

TCO voor EV beter?

Maar hoe zit het dan met de kosten van elektrisch rijden? De belangrijkste argu­menten om over te stappen op een EV waren altijd de lage vaste en variabele lasten. De TCO (total costs of ownership) zou voor een EV veel beter uitpakken dan voor een auto met verbrandingsmotor. Inderdaad, je betaalt geen motorrijtuigenbelasting, bent weinig kwijt aan onderhoud en als het goed is, pakt de restwaarde prima uit.

Groot verschil thuisladen of op straat

Al die factoren nemen we nu even niet mee, we gaan kijken wat je per kilometer kwijt bent aan brandstof of elektriciteit. Naast de sterk variërende tarieven is er een groot verschil tussen de prijs per kWh bij een normale laadpaal en een snellader. Dan is er nog het thuisladen, met een eigen wallbox. Dat kan soms duurder uitpakken dan laden bij een straatpaal. Kortom, net als bij het tanken van een brandstof­auto moet je goed opletten waar je laadt. In principe kan het laden van een elektrische auto goedkoper zijn dan het tanken van een (zuinige) benzineauto. Vergeet bij dit alles niet dat er ook andere redenen zijn om over te stappen op een EV, zoals het klimaa­t en het niet meer afhankelijk zijn van olie. De transitie is begonnen en zal nog wel een paar decennia in beslag neme­n. Maar uiteindelijk gaan veruit de meesten van ons aan de stekker

We gaan fictief tanken/laden voor €25 met een BMW X3 en iX3, waarvan de aanschafprijzen van de elektrische, benzine- en dieselmodellen dicht bij elkaar liggen.

Volgens fabrieksopgave verbruikt de iX3 18,5 kWh/100 km. Bij een prijs van € 0,50 per kWh kun je voor € 25 50 kWh laden, goed voor 270 km.

De X3 xDrive 20i zit op 7,6 l/100 km. Bij een liter­prijs van € 1,83 krijg je voor € 25 precies 13,7 liter, goed voor 180 km.

De X3 sDrive 18d verbruikt gemiddeld 5,6l/100 km. Je 25 euro is bij een literprijs van € 1,78 goed voor 14 liter, waarmee je een afstand van 250 kilometer kunt afleggen.

De tarieven normaliseren

Maarten Hachmang, Onafhankelijk EV Consultant over de prijzen van een kWh: “De prijzen aan de laadpaal in Nederland zijn op dit moment erg wisselend, waardoor je eigenlijk niet meer kunt spreken van een landelijk gemiddelde. Vooral tussen steden en provincies zijn de verschillen aanzienlijk. Terwijl je tot 2021 weinig tariefswijzigingen zag, veranderen de tarieven nu diverse keren per maand. De locatie van de laadpaal en de eventuele aanbesteding van openbare laadpalen in gemeentes en provincies speelt daarbij ook een rol. Dat leidt tot verschillende tarieven in de straat. Bovendien maakt het verschil welke laadpas je gebruikt om je stroom af te rekenen. Dat heeft invloed op de prijs. De tarieven bij publieke laadpunten in de stad en langs de snelweg variëren van grofweg 30 tot 90 cent per kWh. Bij publieke laadpalen, zoals bij de bouwmarkt of op het werk, zijn de verschillen groter. Hier kan de stroom gratis zijn, maar kan net zo goed €1,10 per kWh kosten. De tarieven voor het laden vind je in de app van je laadpasaanbieder, al is dit soms een indicatie. De keuze van de laadpas kun je zelf beïnvloeden. Zo’n laadpas is gratis aan te vragen of kan onderdeel zijn van een abonnement, bijvoorbeeld specifiek voor jouw automerk of van jouw energieleverancier. Beide varianten zijn bij laad­pastop10.nl in kaart gebracht. Om wat meer duidelijkheid in deze chaos aan te brengen, is eveneens uitgezocht wat de verschillende tarieven van alle aanbieders zijn bij de diverse laadnetwerken, of ze een duidelijke app met laadprijzen per laadpaal hebben en wat hun dekking in het buitenland is. Zo kun je raadplegen wat de voordeligste aanbieder is bij Fastned, maar de site vertelt je ook welke laadpassen in Frankrijk of Duitsland worden geaccepteerd en of er aanvullende voorwaarden zijn. Bijvoorbeeld als je ergens een lokale pre-paid laadpas moet gebruiken. Gelukkig is de verwachting dat de publieke laadprijzen deze lente weer dalen. Dit zorgt ervoor dat de tarieven op straat enigszins normaliseren richting de 35 tot 40 cent per kWh, wat gelijk staat aan ongeveer 6 cent per gereden kilometer.”

