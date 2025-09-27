Er is al veel gezegd en geschreven over de keuze van Ford om de nieuwe, elektrische Capri naar een sportieve coupé uit eigen huis te vernoemen. Het is immers niets anders dan een vijfdeurs hatchback. Net als de Sierra.

Gezellig toch, dat de Sierra en de Capri hier weer eventjes naast elkaar staan? Het is precies de situatie zoals in de beter gesorteerde Ford-showrooms, en dat sinds de Sierra-introductie in het najaar van 1982 tot aan het afscheid van de Capri twee jaar later. Ja, nu is alles anders, omdat de nieuwe Capri is verschenen als vijfdeurs hatchback. Misschien moeten we zijn naam maar even vergeten en een blik werpen op de auto zelf, die wat ons betreft minstens zo veel raakvlakken heeft met de Sierra. De lijn die vloeiend van het dak naar achteren loopt, roept zeker herinneringen op aan dat model. De derde zijruit ontbreekt weliswaar, maar die guitige kippenkont is gewoon overgenomen! Vergis je alleen niet in de maatvoering: de Capri is met zijn 4,63 meter bijna even lang als de Scorpio. Opmerkelijk, want was dat niet de auto die in de jaren 80 als waarlijk reusachtig werd bestempeld? Nu is zo’n formaat heel gewoon.

Ook achterwielaandrijving

Nog een overeenkomst met de Sierra is dat ook de Capri standaard achterwielaandrijving heeft (met eveneens vierwielaandrijving als optie). Juist die lay-out kwam Ford in 1982 op felle kritiek te staan. Immers, ook bij auto's van zijn formaat en statuur waren een dwarsgeplaatste motor en voorwielaandrijving (zoals de Opel Ascona die een jaar eerder al kreeg) de bouwwijze van de toekomst. Immers, het was de enige juiste route naar meer binnenruimte en een goedkopere manier van produceren.

Zijn traditionele opzet stond ook in scherp contrast met zijn destijds hoogst moderne en daarom zeer gedurfde carrosserie. Dat was een heus waagstuk, waarmee de Sierra de concurrentie weliswaar op slag jaren ouder maakte, maar waarmee hij zich hoe dan ook naar de gunsten van het overwegend conservatieve Taunus-cliënteel moest zien te plooien. Lastig, want de Taunus was ten tijde van de Sierra-introductie nog steeds immens populair; hij bekleedde zelfs een eervolle vijfde plek in ’s lands verkoopranglijsten. Uiteindelijk kwam het wel goed met de Sierra, die in ons land 149.000 keer werd verkocht. Daarmee staat hij op de Ford-ranglijst toevallig ook vijfde, na de Escort, Fiesta, Focus en Mondeo. Allemaal jammerlijk verdwenen modellen en namen. Gelukkig is er weer een Capri.