Waarom dit hét moment is om van EV te wisselen

Voor veel zakelijke rijders is het laatste kwartaal van het jaar hét moment om hun leaseauto opnieuw te bekijken. Contracten lopen af, budgetten worden opnieuw verdeeld en leasemaatschappijen scherpen hun tarieven aan om hun resterende voorraad weg te zetten.

EV van het jaar

Een nuttige leidraad bij die keuze is de EV van het Jaar-verkiezing, die dit jaar in april werd gehouden. De uitslag biedt een overzicht van welke modellen het beste presteren op de punten die er écht toe doen voor dagelijks gebruik: actieradius die aansluit bij de praktijk, laadsnelheid die het dagelijks gebruik soepel houdt, gebruiksgemak en betrouwbaarheid. Niet de marketingbeloftes, maar de feitelijke prestaties vormen de basis van de beoordeling. Door hierop te letten, kunnen rijders een keuze maken die zowel praktisch als toekomstbestendig is.

Wat opvalt aan de winnaars van 2025 is hun consistentie en allround karakter. Ze combineren efficiëntie met voldoende kracht, slimme software met praktisch gebruik, en een scherp geprijsd leasepakket met een complete uitrusting. Het zijn modellen die laten zien dat de EV-markt een volwassen fase heeft bereikt: betrouwbaar, efficiënt en geschikt voor dagelijks gebruik.

Voordelen van overstappen

Een overstap vóór het einde van het jaar biedt bovendien diverse voordelen. Leaseprijzen kunnen voordeliger zijn doordat maatschappijen ruimte willen maken voor nieuwe modellen. Bovendien zijn veel werkgevers geneigd om hun mobiliteitsbudgetten tegen het einde van het jaar definitief vast te leggen, waardoor overstappen gemakkelijker en financieel aantrekkelijker kan zijn. Tot slot kunnen rijders profiteren van de nieuwste generatie EV’s met betere actieradius, snellere laadtijden en verbeterde gebruiksvriendelijkheid, terwijl oudere modellen vaak in prijs dalen.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding.

Voor wie dit jaar nog wil overstappen, biedt dit een duidelijk perspectief. De modellen die in april werden bekroond, weerspiegelen de richting waarin de markt zich ontwikkelt. Hun combinatie van gebruiksgemak, energie-efficiëntie en kostenbewustzijn maakt ze relevant voor zakelijke rijders die willen profiteren van de nieuwste generatie EV’s. Door nu een keuze te maken, kan men zowel financieel als praktisch optimaal profiteren van de mogelijkheden die de markt op dit moment biedt.

Kortom: een terugblik op de EV van het Jaar 2025 kan dienen als kompas voor een slimme overstap. Zo weet je zeker dat de keuze voor een nieuwe EV niet alleen bijdraagt aan efficiëntie en gebruiksgemak, maar ook aan een zorgeloze ervaring in de komende jaren. Deze editie van de VZR Lease Top 10 wordt onder andere gebaseerd op de goedkoopste fiscale vanafprijs van het model. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de zakenauto en zakelijke mobiliteit en meld je ook aan als member van VZR.