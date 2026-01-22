Tien jaar geleden stond er een gloednieuwe middenklasser van Renault in de showroom: de Talisman. Renaults laatste poging om een traditionele D-segmenter in de markt te zetten. Je had hem als sedan en als stationwagon en het was de opvolger van de Laguna. Er stond maar één benzinemotor op het programma, een 1.6 turbo viercilinder. Je had wel keuze uit 150 of 200 pk, maar verder moest je het altijd met een automatische transmissie doen. Een logische beslissing van Renault, want daar ging de voorkeur van de automobilist ook tien jaar geleden al steeds meer naar uit. In 2020 bracht de Franse autofabrikant alsnog een TCE 140 met handbak op de markt. Daarvan zien we er nu een te koop staan en da’s best een interessante occasion. Hij heeft bovendien geen 1.6 maar een 1.3 turbo.

Bij AutoWeek zijn we nooit fan geworden van de EDC-automaat met dubbele koppeling die in de Talisman altijd aan een benzinemotor gekoppeld zat. Het late aangrijpen bij het wegrijden zorgde voor oncomfortabele starts, en eenmaal rollend verliepen de schakelmomenten niet vloeiend. We reden in 2016 een half jaar met een duurtester, maar daarnaast kwam de Talisman nog vaak in vergelijkende tests voorbij.

In 2020: handbak en nieuwe 1.3

De Talisman TCE kreeg in 2020 alsnog een handbak. Daarmee kun je toch nog zelf het wegrijden met de linkervoet doseren. De manuele transmissie die in 2020 en 2021 in de Nederlandse prijslijsten stond, was gekoppeld aan de nieuwere 1.3 turbo viercilinder. Precies, de motor die je ook in onder meer de Mercedes A-klasse kon krijgen. Met 140 pk een motor die deze grote stationwagon voldoende vlot vooruit krijgt. Waarom we deze ene occasion er verder uitlichten? Ook de occasionkoper wil graag een automaat, en daarom zien we dat andere late Talismans met dezelfde motor maar de EDC-automaat ondanks hogere kilometerstanden allemaal voor bedragen boven de €20.000 te koop staan. Terwijl deze versie met handbak onder dat bedrag uitkomt. En hij heeft ook nog eens aanzienlijk minder kilometers op de teller.

Ben je echt een handbakliefhebber, weet dan wel dat deze transmissie niet het schakelgenot van een Mazda of Honda met handbak biedt. En verder moet de vrije basale Zen-uitrusting je ding zijn. Maar voor nog geen 20k rijd je er best knap bij met deze jonge, gebruikte stationwagon.