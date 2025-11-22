Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Waarom de Hyundai Inster geen Ioniq 1 heet, hoewel hij zelfs trekjes vertoont van grootste broer

Ioniq 9 op bezoek

3
Hyundai Inster naast Ioniq 9
Roy Kleijwegt

Terwijl onze Hyundai Inster nog altijd als duurtester de AutoWeek-garage bevolkt, kregen we kort gezelschap van zijn fors grotere broer, de Ioniq 9. De Inster kan bijna in zijn kofferbak! Hoeveel overloop zit er eigenlijk tussen deze auto’s?

Hyundai Inster naast Ioniq 9

Hyundai heeft zijn voorsprong op het gebied van elektrisch rijden benut door zich in een hoger segment te begeven dan het met zijn benzineauto’s doet. De Ioniq 9 is een sloep van een auto: niet minder dan 5,06 meter lang. Hierdoor is hij geschikt voor een derde zitrij en zeven personen. Aan de andere kant van het spectrum heeft het merk sinds dit jaar de volledig elektrische Hyundai Inster, een compacte elektrische auto van slechts 3,13 meter. De reden dat deze auto geen Ioniq 1 heet, is dat hij in andere markten (al dan niet onder de naam Hyundai Casper) ook verkrijgbaar is met een benzinemotor. De Ioniq-lijn is bedoeld voor elektrische auto’s op een dedicated elektrisch platform, zoals de Ioniq 5, 6 en dus de 9. Saillant genoeg gold dat weer niet voor de Hyundai Ioniq (zonder cijfer) die het bal opende. Die was er als EV, PHEV en Hybride.

Hyundai Inster naast Ioniq 9

Hyundai Inster.

Hyundai Inster naast Ioniq 9

Hyundai Ioniq 9.

Overeenkomsten in interieur

Ondanks het grote verschil in formaat zijn er overeenkomsten. Niet alleen heeft de algemene styling wat van elkaar weg, ook de cockpit van beide heeft overeenkomsten. Kijk alleen al naar het stuur waar we in plaats van het Hyundai-logo de morsecode voor de letter H zien. Ook de indeling van de knoppen op het stuur is gelijk, al zien we wel wat verschil in materiaalgebruik. Hetzelfde geldt voor de raambediening: zelfde indeling, andere knoppen. Precies gelijk is de hendel waarmee je de versnellingen kiest. Dit is een uitzondering op de regel, want het materiaalgebruik in de 9 is overal in de cabine duidelijk van een hoger niveau. Het is meer de designtaal waarin de overeenkomsten zitten. Wat betreft het rijgedrag zitten de auto’s behoorlijk op één lijn: erg middle of the road met wat comfort en geen uitgesproken dynamiek en niet vol van rijkarakter. De grote en de kleine broer zijn brave dociele jongens. Moeder zal trots zijn.

3 Bekijk reacties
Hyundai Hyundai Inster Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Hyundai Inster

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Hyundai Inster 49 kWh 115pk 4-zits Pulse DEMO

Hyundai Inster 49 kWh 115pk 4-zits Pulse DEMO

  • 2025
  • 1.500 km
€ 25.940
Hyundai Inster Evolve 49 kWh WINTER + TECH PAKKET | STOELVERWARMING | NAVIGATIE | VOORRAADVOORDEEL!

Hyundai Inster Evolve 49 kWh WINTER + TECH PAKKET | STOELVERWARMING | NAVIGATIE | VOORRAADVOORDEEL!

  • 2025
  • 15 km
€ 28.425
Hyundai Inster Cross Sky Plus 49 kWh | Nieuw | Snel leverbaar

Hyundai Inster Cross Sky Plus 49 kWh | Nieuw | Snel leverbaar

  • 2025
  • 5 km
€ 31.580

Lees ook

Autotest
Hyunida Inster

Update Hyundai Inster: zo zuinig is hij nu het kouder wordt

Elektrische auto's
Renault 5

Update! Dit zijn de beste elektrische auto’s tot €30.000

Nieuws
Hyundai Inster

In de kleine elektrische Hyundai Inster kun je nu een persoon extra meenemen

Autotest
trio Leapmotor Inster Panda

Triotest kleine betaalbare EV's: Fiat Grande Panda, Hyundai Inster, Leapmotor T.03

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.