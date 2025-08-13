Waarom de elektrische SUV de nieuwe standaard is

Wie bij de EV van het Jaar-verkiezing naar de Top-categorie kijkt, ziet één duidelijke trend: SUV’s en cross-overs voeren de lijst aan. Van de tien beste EV-modellen in het topsegment zijn er maar liefst zeven met een verhoogde zitpositie en een forse carrosserie. Wat verklaart de aanhoudende aantrekkingskracht van dit formaat?

De huidige topmodellen in het hogere EV-segment zijn onder andere de Kia EV9, BMW iX, Xpeng G9 en Mercedes-Benz EQE SUV. Zelfs modellen die niet als SUV te boek staan (zoals de Zeekr 001) neigen qua formaat en rijhouding naar een cross-over. Klassieke sedans als de BMW i5 en Tesla Model S zijn inmiddels in de minderheid.

1. Ruimte = comfort = aantrekkingskracht

Een SUV biedt meer dan alleen een hogere zit. Zeker bij elektrische auto’s, waar het accupakket veel ruimte inneemt in de bodem, biedt een hogere carrosserie meer praktische ruimte:

Meer hoofd- en beenruimte, vooral achterin.

Grotere bagageruimte, vaak met dubbele vloer of zelfs een frunk.

Beter overzicht op de weg, wat een veiliger gevoel geeft voor veel bestuurders.

Voor gezinnen of zakelijke rijders die vaak met passagiers of bagage reizen, is dat een belangrijk pluspunt.

2. Status en presence

In een wereld waar elektrische auto’s steeds meer op elkaar gaan lijken qua techniek, speelt design een belangrijke rol. SUV’s stralen luxe, macht en veiligheid uit: iets wat veel consumenten aanspreekt, zeker bij een auto in het hogere prijssegment. Een BMW iX of EQE SUV is niet alleen een vervoersmiddel, maar ook een statement.

3. Elektrische platforms maken SUV’s logischer

Traditionele SUV’s waren vaak zwaar en dorstig, maar bij EV’s ligt dat anders. De aerodynamica is weliswaar een uitdaging, maar:

EV-platforms kunnen batterijen laag plaatsen, waardoor het zwaartepunt ondanks de hoogte van de carrosserie laag blijft.

Dankzij het direct beschikbare koppel en slimme software voelt zelfs een zware EV snel aan.

Actieradius is minder een issue dankzij grotere accupakketten en snellere laadsystemen.

Kortom: de nadelen van een SUV worden door elektrische aandrijving deels weggenomen.



4. De cross-over is de nieuwe norm

Voor autofabrikanten is het simpel: SUV’s en cross-overs verkopen beter. Daarom zien we steeds vaker dat ook sportievere of luxere modellen een hogere bouw krijgen. Denk aan de Polestar 4: technisch is het een coupé, maar qua formaat en zitpositie alsnog cross-over-achtig. Of de Zeekr 001, een shooting brake die zich positioneert tussen een stationwagon en een SUV.

De toekomst: nóg meer elektrische SUV’s

De vraag is niet óf er meer SUV’s komen, maar hoe merken ze gaan onderscheiden. Denk aan:

Betere aerodynamica (zoals actieve grille-sluiters of gestroomlijnde lijnen).

Lichtere materialen om het gewicht te beperken.

Softwarefeatures die veiligheid en rijgemak verder verbeteren.

Wil je als merk meedoen in het hogere EV-segment? Dan is de kans groot dat je niet om een SUV-achtige heen kunt.

