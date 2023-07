Waarom de BMW Z3 met V12 toch niet zo’n goed idee was

Bij bezoeken aan klassiekercollecties van automerken loop je soms tegen bijzondere one off-modellen aan van automerken. Zo ook bij BMW. Daar staat bijvoorbeeld een Z3 V12. BMW M trad er een keer mee in het openbaar, door in 2012 alleen wat foto’s op Facebook te plaatsen. Bij een recent bezoek voor een reportage over de omvangrijke collectie van BMW Classics kwamen de collega’s van AutoBild iets meer te weten over de Z3 met V12.

De Z3 met een motor uit de toenmalige 750iL is niet de enige verrassing tussen al die mooie, bekende klassiekers van BMW. Zo is er een auto die verdacht veel lijkt op een 7-serie, en ook weer niet. Hij lijkt op een E32 uit 1987, maar dan net een beetje anders. De neus is langer, zodat er een 16-cilinder (!) in het vooronder past. Zijn zustermodel heeft zelfs een soort kieuwen aan de achterzijde voor de koeling en luistert naar de naam ‘Goldfisch’, en die kenden we al wel.

Z3 met V12 was een vingeroefening

BMW Classics-woordvoerder. Thiesbürger legt uit: “Er staan hier verschillende auto’s die eigenlijk gewoon een vingeroefening waren.” Om te kijken waar de grenzen lagen. BMW heeft zijn ingenieurs wat dat betreft altijd de nodige bewegingsvrijheid gegeven; ze experimenteerden in 1991 al met een elektrische auto en twee jaar later met een driezitter voor in de stad, aangedreven door een motorfietsmotor. Ze monteerden zelfs een twaalfcilinder in een Z3 Roadster. “BMW laat onze technici altijd de grenzen opzoeken”, aldus de klassieker-man. De 326 pk sterke Z3 was in 2016 echter wat te veel van het goede. Zijn beoordeling: “Uitdagend om mee te rijden, maar te veel gewicht op de vooras.” De BMW-technici wisten een reusachtige twaalfcilinder in de compacte Z3 te krijgen. Deze bijzondere creatie stamt uit 1999.

M Roadster net zo sterk als one off Z3 V12

Meer dan zes cilinders leverde BMW nooit in de Z3 en met de Z3 M Roadster met M3-blok had het merk overigens die V12 helemaal niet nodig, want die had in zijn nadagen net zo veel vermogen. En last van een zware neus had die heftige roadster bepaald niet.

AC Schnitzer hing een V8 in een Z3

Toch liepen niet alleen bij BMW mensen rond met het idee een Z3 met meer dan 6 cilinders te leveren. BMW-tuner AC Schnitzer uit het Duitse Aken had de V8 Roadster. Precies, een Z3 met V8. Op de IAA van 1997 presenteerde AC Schnitzer de Z3 met de V8 van de BMW 540i, en ook de handbak werd overgenomen die je bij de E39 in combinatie met de 286 pk sterke krachtbron in sommige landen kon krijgen. Het tunersbloed van de firma zorgde ervoor dat dankzij aanpassingen het vermogen steeg naar 310 pk. Maar ook deze V8 roadster kon de M Roadster met zes-in-lijn niet voorblijven. De sprint van 0 naar 100 km/h ging in 5,4 seconden, wel lag de topsneheid van de V8 Roadster hoger: 265 km/h. De Z3 M Roadster was begrensd op 250 km/h.