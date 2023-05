De laatste Alfa met onder de kap de keuze voor een ‘echte’ (non-GM) Alfa-zescilinder. En, volgens sommigen, uberhaupt de laatste ‘echte’ van het merk uit Milaan. De fraaie GT is in 2003 in elk geval een grandioze toegift op het thema 147/156. Een terugblik op komst van de Alfa Romeo GT en wat wij van AutoWeek ermee deden.

We zijn in 2003 even helemaal uit ons huisje van die fraaie GT. “In de buurt van Monaco wordt automobiele geschiedenis geschreven: we maken de eerste kilometers met de nieuwe Alfa GT!” Maar dan keert de AutoWeek-nuchterheid meteen weer terug in de penneninkt van redacteur Vranken: ”Ik stap van topmodel V6 over in de diesel: een duikvlucht van 240 naar 150 pk (…) en wat denkt u? Die JTD is de fijnste versie! Er is maar een probleem, hoe leg je in vredesnaam uit dat je diesel rijdt met zo’n gelikte coupe onder je kont?”

Als allerlaatste Alfa de Arese V6

Die aangename diesel is ook de GT die het eerste wordt getest. Hij wint nipt van de BMW 320 Cd, omdat we hem niet iets attractiever vinden rijden. En dan is eindelijk die fraaie ‘Arese V6’ aan de beurt. We gaan voor die bijzondere gelegenheid niet twintig maar 750 jaar terug in de tijd. De twee auto’s van nobele merken, allebei met 3,2-liter zescilinder, gaan een ‘ridderduel’ aan in het Archeon. De Duitser overtuigt met zijn kwaliteit maar niet met zijn saaiheid, die in Italiaans gezelschap extra opvalt.

GT is een ras-entertainer

De Alfa is een ras-entertainer voor oog en oor. Vanachter het direct uit de Alfa 147 overgenomen dashboard genieten we van het geluid: “dankzij het donkerbruine V6-geluid is de Alfa zowel visueel als akoestisch een echte koppendraaier. Parkeer de A3 naast de GT en niemand heeft nog oog voor de Ingolstadter.” De Alfa wint het duel, vooral door de manier waarop hij je betrekt bij het gevecht. “Hij slaagt er echter niet in om de Audi met de goedendag naar de eeuwige jachtvelden te verwijzen.” Daarvoor is de Duitse edelman dan toch weer iets te sterk.

Zoals wel vaker bij Alfa Romeo gaat de facelift van een model in twee fasen: denk maar aan de 156 die in 2002 op zijn vierde verjaardag een nieuw interieur kreeg en een jaar later doodleuk alsnog de uiterlijke facelift. Zo gefragmenteerd gaat ook de vernieuwing van de GT.

Alfa GT: de betere Brera en dat deed pijn!

In 2006 volgt, gelijk met de laatste verjonging van de 147, de GT met het Q2 zelfsperrend differentieel: we schrijven dat het de wegligging van de coupe naar een nog hoger plan tilt, vergelijkbaar met een vierwielaandrijver. Een jaar later volgt dan weer de rest van de vernieuwingsslag met een bescheiden facelift. De GT moet inmiddels zijn opvolger naast zich dulden maar zijn rol is nog lang niet uitgespeeld. “De betere Brera” koppen we boven het verhaal over de opfris-GT. Het zal er allicht voor hebben gezorgd dat de Alfa’s PR-man zich even verslikte in zijn Segafredo-koffie. “De GT heeft de oude 156 als basis, de Brera de 159. Dat de GT na de Brera nog een facelift krijgt, is ronduit bizar.” Maar dat is misschien niet zo vreemd als het aanvankelijk lijkt.

GT is lichter en goedkoper

De Brera heeft een probleem: wij zien het en Alfa waarschijnlijk ook. “De 159-familie is te zwaar en rijdt daarom minder fijn, bovendien is een GT ook nog eens doodleuk 10.000 euro goedkoper dan een vergelijkbare Brera. ( …) Na al die testkilometers in de Brera waren we bijna vergeten hoe goed de GT rijdt … beter dan de Brera dus.” De laatste korrel zout in de wond: de Brera verdwijnt samen met voorganger GT van de markt in 2011. Zo gaat de GT de boeken in als de auto die beter is dan zijn opvolger. Grandioos.