De restwaarde van een auto kan van land tot land licht verschillen, maar toch zegt het veel over Dacia dat dit merk de top drie beheerst in Frankrijk als het gaat om auto’s met de minste afschrijving. Populaire stadsauto’s hebben het nakijken, blijkt uit het onderzoek.

Een nieuwe Franse ranglijst van auto’s die het minste in waarde dalen, zet vooral de Dacia-modellen in de schijnwerpers: de Sandero (benzine en diesel) en de Logan. Dat is op zich geen verrassing, want deze modellen zijn nieuw al zo scherp geprijsd dat er op termijn weinig te verliezen valt.

Opvallender wordt het bij de auto’s die achter Dacia eindigen. Daar duiken namen op die laten zien dat de reputatie van een merk nog altijd zwaar weegt. Het onderstreept opnieuw: een auto kopen is geen investering, tenzij je je geld stopt in zeldzame (vaak dure) modellen die in waarde stijgen.

Voor de gemiddelde automobilist is een auto gewoon een gebruiksartikel, en dan wil je vooral zo min mogelijk verliezen. En juist op dat vlak is Dacia al jaren onverslaanbaar, zo blijkt uit een vergelijking van Le Parisien, gebaseerd op data van de grootste Franse verkoopsite Leboncoin.

Tweedehands van vijf jaar oud

Voor de analyse is gekeken naar het prijsverschil tussen nieuw en tweedehands na vijf jaar, gemiddeld en per segment. De uitkomst: de betaalbare Dacia’s voeren de lijst aan. Enerzijds omdat ze het gezien hun lage nieuwprijs qua betrouwbaarheid helemaal niet zo slecht doen, maar ook doordat de nieuwprijs van auto’s de laatste jaren zo sterk is gestegen dat zelfs de nieuwprijzen van vijf jaar geleden nu laag lijken.

Opvallend: daarachter doen vooral buitenlandse auto’s het beter dan de Franse merken. Dat is al langer zo. Populaire stadsauto’s van Peugeot, Citroën en Renault zijn in grote aantallen op de markt, en dat maakt het moeilijk om hun waarde vast te houden. Zeker als ze moeten opboksen tegen modellen met een sterkere reputatie, met name op het gebied van betrouwbaarheid.

Dacia blijft dus een veilige keuze, deels te danken aan de lage aanschafprijs. Hoe een duurder model als de aangekondigde Bigster het op termijn gaat doen, moet nog blijken.

Volkswagen en Toyota

Verder valt op dat auto’s met een goede naam hoog scoren: zoals de Volkswagen Polo dankzij het model zelf en de Suzuki Swift en Toyota Yaris vanwege hun betrouwbare imago.

Opvallend is ook dat de Renault Clio beter standhoudt dan de Peugeot 208. De vraag is of het gedoe rond de PureTech-motoren inmiddels doorwerkt in de restwaarde.

Het recept voor lage afschrijving lijkt in ieder geval simpel: een compacte, betrouwbare benzineauto. Diesel raakt duidelijk uit de gratie. Sommige modellen in de lijst zijn inmiddels niet meer te koop, zoals de Logan en de dieselversie van de Sandero, maar ze stonden in 2020 nog gewoon in de showroom.

Mercedes-Benz bovenaan

Ook in de zogeheten ‘premium’ markt voor duurdere voertuigen zijn de verschillen groot. De Fransen lijken vooral vertrouwen te hebben in Mercedes, want dat merk domineert de lijst. Alleen de BMW 2-serie haalt de top tien. Modellen als de CLA, GLA, GLB en A-klasse houden hun waarde het best vast.

Aan de andere kant van het spectrum staan onder meer de BMW X2, Audi A5, Mercedes C-klasse en BMW 3-serie, die juist sneller in waarde zakken.

Elektrische auto’s

Bij elektrische auto’s wordt het beeld wat troebeler, omdat er alleen naar de periode 2020-2025 is gekeken, toen elektrische auto’s nog relatief duur waren. Bovendien werkt de gebruikte rekenmethode twijfelachtig uit.

Zo wordt voor de Tesla Model 3 een gemiddelde nieuwprijs van ruim 60.000 euro gehanteerd, terwijl de goedkopere achterwielaangedreven versie veruit het meest werd verkocht. Daardoor komt de waardedaling uit op 59 procent.

Voor de Peugeot e-208 zelfs op 61 procent, en voor de Renault Zoe 63 op procent. In de praktijk liggen die percentages waarschijnlijk lager, zeker omdat veel kopers bij de aanschaf gebruik konden maken van subsidies die de daadwerkelijke aanschafprijs flink verlaagden.

