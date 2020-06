Waar kleine zakenauto’s groot in kunnen zijn

Kijkend naar de top 10 zien we drie kleine modellen die ergens groot in zijn. Deze modellen zijn gezamenlijk ontwikkeld en komen ook uit dezelfde fabriek. We hebben het hier over de Toyota Aygo (op plek 3), Peugeot 108 (plek 7) en Citroën C1 (op 10). Alhoewel ze door dezelfde handen en machines in elkaar gezet worden, zien ze er wezenlijk anders uit. Het andere uiterlijk resulteert ook in andere verkoopaantallen. De zakelijke rijder kiest namelijk 3.377 keer voor de Toyota Aygo. Opvallend genoeg is dat meer dan de Peugeot 108 en Citroën C1 bij elkaar.

5-deurs wat de klok slaat

Als we de modellen uit de Top 10 naast elkaar zetten, dan zien we dat een 5-deurs uitvoering blijkbaar de weg naar succes is. Als een model als 3- én 5-deurs uitvoering leverbaar is, dan zul je meer auto’s verkopen, zou je zeggen. Maar de Ford Fiesta (nr. 4), Kia Picanto (nr. 5), Renault Clio (nr. 2), Seat Ibiza (nr. 9) en Volkswagen Polo (nr. 1) laten zien dat het hebben van een 3-deurs uitvoering niet nodig is om veel auto’s te verkopen. Bovengenoemde modellen zijn er namelijk alleen maar in 5-deurs uitvoering en staan toch stevig in de top 10 van meest verkochte modellen.

Klein en elektrisch kan ook

Twee fabrikanten leveren ook een elektrische variant. Dat zijn Toyota en Volkswagen. Met de Yaris (op nr. 8) levert Toyota een succesvolle benzine/hybride variant. Daarbij helpt de extra aanwezige accu om ook af en toe elektrisch en dus zuiniger te rijden. De Up (nr. 6) is ook leverbaar als e-Up. Dat is de volledig elektrische variant van Volkswagens kleinste. Klein van buiten, betekent niet klein van binnen. De Up is een functionele en volwassen stadsauto, waarbij de elektrische e-Up evenveel binnenruimte heeft als de Up met benzinemotor.

Lease top 10 tot € 20.000