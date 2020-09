VW-topman Diess onder indruk van Tesla Model Y

Volkswagen-topman Herbert Diess is onder de indruk van de Tesla Model Y, dat laat hij weten in een comment op LinkedIn. Volgens hem is de Tesla in veel aspecten een referentiekader voor Volkswagen, dat momenteel hard bezig is om nieuwe EV's op de markt te brengen.

Tesla was de fabrikant die de ontwikkeling en productie van volledig elektrische auto's bij gevestigde merken in een stroomversnelling deed belanden. De hoogste baas van Volkswagen maakt er geen geheim van dat de producten Amerikaanse fabrikant nog steeds als referentiekader wordt gebruikt door zijn eigen merk. In een comment onder de LinkedIn-post met Elon Musk laat de topman weten dat hij ook een testritje heeft gemaakt met de Model Y, het meest recente model van Tesla.

Diess laat duidelijk blijken dat hij onder de indruk is. Hij geeft aan dat de Model Y onder meer als het gaat om de prestaties, actieradius, gebruikservaring en automatische updates een streefpunt vormt voor Volkswagen. Hij haast zich er nog wel bij te zeggen dat de Tesla niet in alle aspecten een inspiratiebron vormt, maar hij laat in het midden wat Volkswagen dan in zijn ogen beter doet dan Tesla. Wel benoemt Diess een gemeenschappelijk pluspunt van de ID.3 en de Model Y: ze zijn allebei vanaf het begin ontwikkeld als EV op compleet nieuwe platformen en dus niet achteraf ontworpen op het platform van een auto met verbrandingsmotor.

Overigens benoemt Diess onder diezelfde video met Musk dat er verder geen belangen schuil gingen achter de ontmoeting tussen de twee grootmachten in de auto-industrie. Musk bleek echter duidelijk geïnteresseerd in de specificaties van de ID.3 en Diess gaf hem daar verdere uitleg over. Bij de Volkswagen-groep is het besef dat men op bepaalde punten nog een inhaalslag te maken heeft op Tesla overigens niet nieuw. Eerder lieten zowel Diess als de CEO van Audi hun bewondering voor Tesla blijken, vooral als het gaat om de software-architectuur en de ontwikkelingen op het gebied van autonoom rijden. De opmerkingen van Diess op LinkedIn over de Model Y herhalen dus vooral wat hij al eerder heeft laten blijken: Volkswagen kan nog steeds leren van Tesla.