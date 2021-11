VW ID Life voelt nu al als serieuze stads-EV - Reportage

De Volkswagen ID Life is meer dan slechts een vingeroefening van het designteam rondom VW-hoofdontwerper Jozef Kabaň, dat is duidelijk. De fabrikant heeft namelijk helemaal geen tijd voor grappige experimenten, de tijd dringt. De verbrandingsmotor krijgt het alsmaar moeilijker. Helemaal in het compacte segment, waar het financiële aspect een grote rol speelt. Het komt erop neer dat de Volkswagen Polo en de T-Cross een elektrische opvolger krijgen, uiterlijk wanneer de Euro 7-emissienorm in 2025 zijn intrede doet. De complexe uitlaatgasreiniging die nodig zou zijn om aan die emissienorm te voldoen, zou deze modellen namelijk peperduur maken. En dat terwijl bij elektrische auto’s de groeiende productieaantallen ervoor zorgen dat de prijzen dalen en accu’s betaalbaarder worden. De platformstrategie van Volkswagen draagt ook een belangrijk steentje bij aan het verlagen van de kosten. Zodoende durft het merk het aan om te stellen dat er in 2025 een kleine stads-EV in de showroom staat voor een bedrag van rond de €20.000.

Als het aan ons ligt, zou dat model er gerust zo uit mogen zien en zo mogen rijden als de ID Life. Het miljoenen kostende studiemodel doet namelijk niet alleen productierijp aan, hij rijdt voor een auto die grotendeels met de hand in elkaar is gezet ook verbazingwekkend goed. Weliswaar moet hij al bij een snelheid die iets boven de 30 km/h ligt de handdoek in de ring gooien, maar dat is slechts een veiligheidsmaatregel. Hij zou probleemloos harder kunnen rijden.

Verrassingen

Onderhuids gaat techniek schuil die al redelijk op één lijn ligt met die van het uiteindelijke productiemodel. Het is als het ware de basisvariant van wat ze bij Volkswagen ‘Modularer Elektrobaukasten’ noemen, in dit geval echter met voorwielaandrijving en een vermogen van 234 pk.

De eerste verrassing: het feit dat het stuur eerder uit een vliegtuig lijkt te stammen dan uit een auto, valt tijdens het rijden helemaal niet op. Je kunt de Life er probleemloos mee besturen. De tweede verrassing: een instrumentenpaneel, een centraal display, hendels aan de stuurkolom en spiegels schitteren door afwezigheid. Toch mis je die attributen gek genoeg helemaal niet. De rol van het instrumentarium wordt overgenomen door het head-up display, camera’s vervangen de spiegels, op het stuur zitten een paar touch-knoppen (onder andere voor de knipperlichten) en je smartphone doet dienst als infotainmentsysteem, waarbij je telefoon magnetisch aan de middenconsole vastzit. Een app herkent het starten van de motor en schakelt dan over naar een rijmenu.

Alles doet doordacht aan en werkt intuïtief. Deze auto is meer dan een vervoersmiddel. Met een druk op een knop in de app verandert de ID Life in een heuse bioscoop. Voor de voorruit schuift het ‘witte doek’ omhoog, je kunt de voorstoelen plat leggen en de rugleuning van de achterbank kan ook vlakker worden gezet. Dat is nog eens een goede manier om het wachten bij de laadpaal te veraangenamen. Wellicht kan deze autobioscoop ervoor zorgen dat zelfs opgeschoten jongeren die nu in een opgedirkte Golf of 3-serie rijden overtuigen om over te stappen naar een EV. De ID Life is er cool genoeg voor. Bovendien kunnen ze hun PlayStation probleemloos aansluiten in de VW.

Niet feilloos

Het dak werkt overigens nog niet helemaal feilloos. Net als de motorkap is hier luchtkamerfolie (gemaakt van gerecyclede petflessen) toegepast, dat is voorzien van ritssluitingen. Dat klinkt simpel, maar het openen verloopt bij het prototype niet bijster soepel. Als dat echter het enige onderdeel is waaraan nog moet worden gewerkt, dan hebben we er alle vertrouwen in dat deze auto kan uitgroeien tot een ijzersterk productiemodel. Hij is compact en toch ruim. Tel daar een acceptabele actieradius, het gebruik van duurzame materialen en het sympathieke design bij op, en we kunnen stellen dat deze Volkswagen het best eens goed kon gaan doen als de scherpe prijsstelling daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Niet alle slimme en grappige features zullen het productiestadium halen, maar de basis is goed.