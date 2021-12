VW Golf R Variant ontmoet zeer zeldzame Golf VR6 Variant

Ook van de nieuwe Volkswagen Golf R is er weer een Variant. Met 320 pk en vierwielaandrijving de dikste stationwagon in zijn klasse. In de jaren 90 propte Volkswagen ook al eens de dikst mogelijke aandrijflijn in een Golf Variant: de VR6 Synchro, met 2,9-liter en vierwielaandrijving. Deze zeer zeldzame variant brachten we samen met zijn verre opvolger.

Het is natuurlijk niet zo dat de bladeren in de herfst vrijwillig van de bomen vallen. Nee, daarvoor zitten ze te stevig vast aan de takken. Een briesje is niet genoeg, er is een stevige orkaan voor nodig, zoals die vandaag over het land raast. We rijden over een totaal verlaten, verdraaid smalle provinciale weg in de omgeving van Wolfsburg, die wordt omringd door bomen. Als we klaar zijn met gas geven, zouden de heren van de gemeentereiniging eigenlijk langs moeten komen om de bladeren op te ruimen. Een stormwaarschuwing bij Wolfsburg, veroorzaakt door twee gepeperde stationwagons van Volkswagen. We snappen het: bij het horen van de termen Golf en Variant loopt het water je wellicht niet gelijk in de mond. Ik kan me herinneren hoe ik vroeger met drie vrienden met een Golf Variant in Bon Jovi-uitvoering door de bergen reed tijdens een vakantie, waarbij ik gezien het zeer bescheiden vermogen van 75 pk mezelf afvroeg of we niet toch beter met de trein hadden kunnen gaan. Vandaag is echter alles anders.

Geen rijdend verkeersobstakel

Eerlijk is eerlijk, als we de groene Golf III niet hadden horen aankomen, maar alleen maar hadden gezien, had dat spontaan weer associaties met die slome Variant 1.6 opgeroepen. Dit is echter geen rijdend verkeersobstakel, maar een VR6, en dan ook nog eentje met de grote 2,9-litermotor, 190 pk en vierwielaandrijving met de naam Synchro. De Variant was er niet eens met de normale 174 pk sterke 2.8 VR6 en voorwielaandrijving.

Inderdaad, voor wie het was vergeten: Volkswagen heeft ooit een zescilinder in een Golf ingebouwd en wilde daarmee vooral verfijnde topprestaties leveren, naast de wat schreeuwerige GTI’s en 16V’s. Dat de beide sleutelmaatjes Lars Kitzmann (29) en Mario Wipper (31) uitgerekend hier en uitgerekend vandaag met hun VR6 komen voorrijden, is natuurlijk geen toeval. We willen de nieuwe sport-station van Volkswagen laten kennismaken met zijn geestelijk voorbeeld en de Golf VIII R een meet and greet met de Golf III VR6 gunnen. Volkswagen heeft weliswaar zo’n 190 pk Golf in zijn collectie, maar geen Variant. Zodoende werd via Volkswagens intranet een oproep gedaan onder alle medewerkers, ook van de dochterbedrijven. Al snel meldden Lars en Mario zich. “We hebben er eentje en we wisten eerst zelf niet dat we zoiets bijzonders hadden gekocht.”

Voordat we op pad gaan, vertelt Lars zijn verhaal. “Ik heb een Golf II Fire and Ice en wilde hem opbouwen naar een VR6. Zodoende ben ik op zoek gegaan naar een geschikte motor”, vertelt hij. De mechatronica-expert vond wat hij zocht, alleen de 190 pk sterke zescilinder met 259.000 kilometer op de teller zal in een groene Golf Variant. “Ik heb geluisterd hoe de motor klonk en hij liep heel mooi. Voor € 1.450 mocht ik hem meenemen.” 's Avonds nam hij een kijkje op internet, waarbij hij al snel ontdekte wat hij nu precies had gekocht, namelijk een heuse rariteit! Inmiddels is hij samen met 70 anderen lid van een Facebook-groep met naam Golf VR6 Variant. “Ik schat dat er ongeveer 100 van dit soort Golfs zijn. Dat is niet zo vreemd, want in 1995 kostte zo’n rappe Golf stationwagon je een slordige 77.000 gulden.

Verfijnd en welgemanierd

Je merkt nog steeds dat dit ooit een prijzige auto was. Neem de met leer beklede stoelen, waarvan de verstelknoppen als gevolg van de uit de kluiten gewassen middenconsole wat lastig te bedienen zijn, de elektrische raambediening met knoppen in de deuren, de radio met cassettespeler en aansturing van een cd-wisselaar en de automatische airconditioning waarvan het bedieningspaneel onder de radio zit. Daar wat onder zit de pook van de handgeschakelde vijfbak, net als in een Golf met 75 pk.

Lars stopt, zodat wij even een stukje kunnen rijden. Het risico dat hij neemt, is te overzien, gezien de aanschafprijs van deze auto. De motor maakt al bij de eerste keer dat je het gaspedaal intrapt een bijzonder verfijnde en welgemanierde indruk, echt een mooi stukje techniek. Je moet de naald van de toerenteller naar de 1-uur-stand brengen, want pas bij 4.000 toeren per minuut komt de ware kracht. Een koppel van 245 Nm was toen veel, want een GTI 16V had maar 180 Nm te bieden. Naar hedendaagse maatstaven voelt het aan alsof Lars stiekem zijn enorme hoeveelheid Corrado-onderdelen die hij laatst op de kop heeft getikt achter de auto heeft gehangen. De VR6 een waanzinnig sterk beest? Ja, in onze herinnering zeker, maar in onze herinnering was dat blonde meisje met die beugel ook het knapste meisje uit de klas. Waar het om draait, is hoe het nu aanvoelt.

Tover-onderstel

Nu zijn we ook op stap met de Golf R. We zitten op de beste stoelen die ooit in een Golf werden gemonteerd. Ze bieden een straffe zit en geven zelfs in de krapste bochten een uitstekende zijdelingse steun. We durven erom te wedden dat deze Golf ook met stationwagon-achterkant zelfs de meest uitdagende circuits rap weet te ronden, want zijn ontwikkelaars hebben hem een waar tover-onderstel meegegeven. Het biedt bijzonder veel veercomfort als je over provinciale wegen rijdt, terwijl je op het circuit aan de weg kleeft. Een knappe combinatie.

We kiezen de sportieve rijmodus, waarna de rijdynamiekmanager aan de slag gaat. Net als in de GTI en de Clubsport zorgt de regelelektronica ook in de R voor de juiste hoeveelheid grip. De vierwielaandrijving verdeelt niet simpelweg het vermogen in de verhouding 50:50 over de voor- en achteras, maar op variabele wijze, ook tussen het linker- en rechterwiel. De stuurhoek, de gaspedaalstand en de acceleratie in de bocht bepalen hoeveel vermogen de verschillende wielen moeten krijgen zodat de auto altijd als een blok op de weg ligt.

Dat deze auto aan de achterzijde 35 centimeter meer staal met zich meesleept dan een Golf hatchback, dat de bagageruimte met een maximale inhoud van 1.642 liter 412 liter groter is dan die van de reguliere Golf en dat de stationwagon met 1.630 kilo exact 154 kilo zwaarder is, merk je bij sportief rijden nauwelijks. Zo straf en goed rijdt deze sport-station. Dat mag je ook wel verwachten voor dit geld trouwens. De prijs van de R Variant is nog niet bekend, maar de vijfdeurs kost al €66.390 en dan zijn 19-inch wielen en een navigatiesysteem nog niet eens standaard. Overigens werkt het systeem inmiddels heel aardig, na de update van versie 1.0 bij de introductie van de nieuwe Golf naar de huidige versie 2.1.

Woonkamerniveau

We zijn natuurlijk heel benieuwd wat de heren van de nieuwe Golf R vinden. “De aankleding is echt top, de stoelen hebben woonkamerniveau”, aldus de 29-jarige Lars. De hoogwaardige afwerking vindt hij ook top, typisch Volkswagen volgens hem. Lars heeft vier Golf-generaties overgeslagen en daardoor gaan sommige dingen ook langs hem heen. Zo valt als de beide auto’s met geopende motorkap naast elkaar geparkeerd staan op dat beide motorkappen door een stang worden ondersteund. Volkswagen heeft bij de Golf VIII net als bij de Golf III weer gekozen voor de mechanische oplossing, na bij vier generaties gasdrukdempers te hebben gemonteerd.

Als we eindelijk alle bladeren van de bomen hebben geschud, gaan we allemaal weer onze eigen weg. We kijken uit naar de terugrit naar Wolfsburg in de Golf R, want qua onderstel en besturing legt de nieuwe R de lat bijzonder hoog.

Lars en Mario rijden terug naar de hal waar ze hun Volkswagens in onderbrengen. Daar staan ook nog een Golf I Cabrio, een Bora VR6, een Caddy en andere auto’s met het Volkswagen-logo. Wellicht komt hier ooit ook een Golf van bouwjaar 2021 te staan op het moment dat de twee sleutelvrienden eigenlijk alleen een 320 pk motor nodig hebben en vervolgens een rariteit kopen.