Ondanks de groei van het elektrische aanbod en het marktaandeel, weigert nog een groot deel van de Europese automobilisten aan de stekker te gaan. De baas van Skoda sprak daar twee jaar terug al zijn zorgen over uit, omdat de politiek volgens hem niet genoeg inziet dat je als industrie mensen niet kwam dwingen iets te kopen wat ze niet willen. Volkswagen-CEO Thomas Schäfer denkt nu dat dit vooral samenhangt met het aanbod en dat de toekomst dus rooskleuriger is. “Als het productaanbod concurrerend is, met een goede TCO (Total Cost of Ownership), dan zorgt dat voor verandering. Helemaal in verstedelijkte gebieden. Maar design speelt ook een rol. Als een auto er cool uitziet, ben je al snel een heel eind. De aandrijving speelt dan een minder belangrijke rol.”

Maar ook hij wijst naar de verantwoordelijkheid van de (Europese) politiek. "Als je de 2035-grens wil handhaven, dan moeten alle partijen meedoen, iedereen moet bijdragen. De industrie kan wel auto’s leveren, maar als de infrastructuur niet op orde is dan lukt het niet. En die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij ons. Landen als Noorwegen laten zien dat het kan. We hebben nog tien jaar, dus het is haalbaar. En het is nodig voor onze Europese auto-industrie, als wij concurrerend willen blijven."