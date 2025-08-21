Een en ander blijkt uit onderzoek van Gaspedaal.nl naar het zoekgedrag van consumenten vanaf 2022 tot nu. Momenteel betreft bijna éénvijfde van alle occasion-zoekopdrachten een stationwagon. Sinds 2022 is dat percentage licht stijgend. Het percentage zoekopdrachten naar SUV’s is groter, 30 procent, en dat stijgt nog iets sneller. Consumenten zoeken ook nog altijd vaak naar de oude, vertrouwde hatchback, maar die is inmiddels voorbij gestoken door de stationwagon. “De hatchback blijft momenteel steken op vijftien procent van alle zoekopdrachten en dat percentage blijft verder afnemen", aldus auto-expert Marek Debicki van Gaspedaal.nl.

Die oude, trouwe stationwagon beleeft dus een bescheiden revival op de occasionmarkt. Al kan hij de SUV niet bijhouden. Behalve de hatchback zakt ook de sedan steeds verder weg, evenals de MPV. “Daarnaast is het een leuke ontwikkeling dat de fun-auto bezig is met een forse groeispurt. Mensen willen blijkbaar toch weer meer plezier beleven aan auto’s”, aldus Debicki. Onder fun-auto’s verstaan ze bij Gaspedaal cabriolets en campers. Met name de animo voor die laatste categorie is sinds 2022 geëxplodeerd.

Coupé duidelijk passé

Ook bijzonder is dat, behalve de sedan, ook de coupé zijn beste tijd heeft gehad, terwijl sommigen dat ook als een fun-auto ervaren. Maar de voorkeur van de tweedehands koper gaat dus duidelijk uit naar open rijden. Resumé: de dalers in carrosserievorm sinds 2022 zijn de hatchback (-19 procent), de sedan (-27 procent), de MPV (-37 procent) en de coupé (-44 procent). De winnaars sinds dat jaar zijn de SUV (+26 procent), de cabriolet/camper (+24 procent) en dus de onvolprezen stationwagon (+11 procent) .