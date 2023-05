Vraag naar tweedehands elektrische auto neemt toe

In april werd er op websites Gaspedaal en AutoTrack 27 procent vaker gezocht naar een tweedehands elektrische auto dan in de maand ervoor. Dat is opvallend, in maart lag het aantal zoekopdrachten naar EV's zelfs op het laatste punt sinds oktober 2021. Met name in de laatste weken van april zochten geïnteresseerden op de autoverkoopsites vaker naar een elektrische occasion. In heel april werd er in 8,3 procent van alle zoekopdrachten gejaagd op een EV, in de laatste week van april lag dat percentage op 11,3 procent.

Vanwaar die grotere interesse voor een tweedehands EV? Volgens Gaspedaal en AutoTrack houdt dat zeer waarschijnlijk verband met het nieuws rond de hogere benzineprijzen vanaf 1 juli dit jaar. Medio april was er immers aandacht voor het feit dat de tijdelijke korting op de brandstofaccijnzen per 1 juli deels verdwijnt, met als gevolg dat brandstoffen als benzine en diesel weer aanzienlijk in prijs stijgen. Per 1 januari 2024 gaan de prijzen van autobrandstoffen opnieuw omhoog.

Overigens is er op Gaspedaal en AutoTrack niet alleen meer interesse voor elektrische auto's, ook steeg in april het aantal zoekopdrachten naar gebruikte hybride modellen en zelfs naar auto's met een brandstofcel aan boord. Het aandeel waterstof-zoekopdrachten is met 0,28 procent nog behoorlijk verwaarloosbaar. Het 'aandeel hybride' is dat zeker niet. In ruim 23 procent van de zoekopdrachten gaat het om een hybride. Het deel van de SEPP-subsidiepot dat is bestemd voor het aanjagen van de verkoop van gebruikte occasions raakt inmiddels sneller leeg dan het deel dat voor de aanloop van een nieuwe EV is bestemd.