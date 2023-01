Vraag naar Tesla's ongekend hoog na prijsverlagingen

Na de forse prijsverlagingen voor de Tesla's Model Y en Model 3, is de vraag ongekend groot. Dat laat Elon Musk weten in een online gesprek met investeerders. Niet eerder was de vraag naar de producten van het merk zo groot als nu.

De wereldwijde prijsverlagingen van de Tesla's Model 3 en Model Y hebben de vraag naar die modellen enorm aangewakkerd. Dat maakt Tesla-baas Elon Musk bekend na het publiceren van de resultaten van het merk over Q4 van 2022. Waar het er eerder nog op leek dat Tesla sneller auto's kon bouwen dan dat het merk orders kon binnenhalen, is dat momenteel volledig omgedraaid. Voor elke auto die het op dit moment bouwt, krijgt Tesla twee orders binnen, aldus Musk.

Dat is niet helemaal de bedoeling, dus draaide het merk de prijsverlaging van de Model Y in sommige markten alweer deels terug. In Nederland gebeurde dat (nog) niet, maar in de Verenigde Staten - waar de prijzen eerder deze maand ook met duizenden euro's zakten - gooiden Musk en de zijnen weer 500 dollar bij de vraagprijs op. Desalniettemin is de totale vraag naar Tesla's momenteel groter dan ooit.

Massaproductie Tesla Cybertruck in 2024

Bij het voldoen aan die vraag heeft Tesla relatief veel oog voor de marge op zijn producten, waarvoor de efficiëntie van de productielijnen zo hoog mogelijk moet zijn. Musk zelf komt in het online gesprek meerdere keren terug op het belang van de marges en momenteel kent het merk dan ook een van de hoogste marges binnen de auto-industrie. Om dat zo te houden, investeren de Amerikanen miljarden in de uitbreiding van hun fabrieken en het bouwen van nieuwe, waarbij de focus ligt op productie in eigen land.

Daar moet de Tesla Cybertruck dit jaar uiteindelijk dan toch in productie gaan, al blijft Musk omtrent dat onderwerp vertrouwd wollig: "We starten de productie in 2023, maar productiestarts zijn eigenlijk weinig interessant en zeg ik er het liefst niet te veel over. Massaproductie is interessanter, en die verwachten we in 2024 op gang te hebben."