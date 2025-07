De Voyah Courage is de nieuwste toevoeging van het luxemerk van Dongfeng op de Nederlandse markt. De Courage is een stuk vriendelijke geprijsd dan de grotere Free en is standaard afgeladen.

Voyah is een kleine speler in Nederland. Het merk van het Chinese Dongfeng heeft hier de Free en Dream op de menukaart staan, een 4,9 meter lange elektrische SUV met zeven zitplaatsen waar je ruim €60.000 voor betaalt. De Voyah Courage staat daaronder, maar is met zijn lengte van 4,73 meter bepaald geen kleintje. Ter vergelijking, een Skoda Enyaq is zo'n 7 centimeter korter. De Voyah Courage zou volgens de Nederlandse importeur een scherpe prijs krijgen. Of en hoe scherp die daadwerkelijk is, wordt nu duidelijk.

De Voyah Courage kost in Nederland minimaal €44.990. Voor dat bedrag rijd je de Voyage Courage Business Edition. Wat je dan krijgt: een 292 pk sterke elektromotor op de achteras en een 80 kWh LFP-accu die de SUV aan een bereik van 476 kilometer helpt. Deze variant zoemt vanuit stilstand in 6,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h, haalt een snelheid van meer dan 200 km/h en kan met 200 kW snelladen. Ter vergelijking: een Skoda Enyaq 85 Selection kost €1.000 meer en biedt voor dat geld 286 pk, een 77 kWh accu en een bereik van 579 kilometer. Wel moet je genoegen nemen met een laadvermogen van 135 kW.

Hoger op het menu staat de Voyah Courage Performance Edition. Die kost €49.990 en heeft net als de Business Edition de 80 kWh accu. Het Performance-deel van de naam komt onder meer terug in de aandrijflijn. Zo heeft deze variant twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving. Het systeemvermogen bedraagt een riante 429 pk. Daarmee bereik je in slechts 4,9 km/h de 100 km/h. Zijn actieradius: 440 kilometer.

Uitrusting

In absolute zin zijn de Voyahs Courage geen koopje. De uitrusting is wel dik on orde. Zo krijg je standaard 20-inch lichtmetalen wielen, een 15-inch infotainmentscherm en een 6 inch digitaal instrumentarium, een head-updisplay met augmented reality, lederen bekleding, een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystemen, een verlichte grille, in de (frameloze) portieren verzonken handgrepen, een elektrisch te openen en sluiten achterklep, Keyless Entry, een regensensor, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels met geheugenfunctie, een 360-graden-camera, een inductielader, over twee zones gescheiden klimaatregeling, een warmtepomp, een twaalfvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, een achtvoudig verstelbare bijrijdersstoel (met geheugenfunctie), stoelverwarming, een massagefunctie en ga zo maar door.

De Performance Edition voegt daar nog eens zaken als bekleding met alcantara look, stoelverwarming achter, stuurwielverarming en 'merkbanden' aan toe.