Er komt geen volledig verbod op de verbrandingsmotor in auto's, zegt de voorzitter van de grootste partij in het Europees Parlement EVP, Manfred Weber, tegen de Duitse krant Bild. Eerder is afgesproken dat per 2035 nieuw gemaakte auto's in de EU geen CO2 meer mogen uitstoten. Weber zegt dat dat nu is teruggebracht naar 90 procent. Die aanpassing zou volgende week bekendgemaakt worden door de Europese Commissie.

Ook komt er geen verbod van 100 procent uitstoot voor auto's per 2040, stelt Weber. "Dit betekent dat het verbod op verbrandingsmotoren van tafel is", zegt hij. Weber is partijgenoot van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Het verbod ligt al maanden onder vuur van lidstaten met een grote auto-industrie. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zei vorige maand dat hij zich tegen het verbod zou verzetten. De Tweede Kamer zei vorige week dat Nederland ook tegenstand moet bieden aan het verbod.

EU-lidstaten hadden al ingestemd met het verbod. Een evaluatie van de Europese Commissie of het verbod haalbaar is, werd deze week verwacht, maar is uitgesteld. Het is nog niet duidelijk of die daadwerkelijk volgende week wel wordt gepresenteerd.

Als er geen volledig verbod komt, is dat een nieuwe afzwakking van een van de klimaatdoelen van de EU. Eerder werd een EU-ontbossingswet uitgesteld en ook het klimaatdoel 2040 is minder ambitieus dan voorheen. In plaats van 90 procent minder uitstoot van CO2 in 2040, heeft de EU besloten tot 85 procent minder binnenlandse uitstoot.