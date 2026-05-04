Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
BMW i4 VS Amerika Amerikaanse EV-subsidie kentekenplaat
 
Nieuws

Voorzitter Eurogroep: alle opties open na extra 'Trump-tarieven' auto's

3

Voor de EU liggen alle opties nog op tafel vanwege de nieuwe importheffingen op auto's van de Amerikaanse president Donald Trump, aldus voorzitter van de Eurogroep Kyriakos Pierrakakis tegen persbureau Bloomberg.

"De eerste keuze is altijd dialoog. We willen een voorspelbare partner zijn, we geloven in de trans-Atlantische relatie", zei Pierrakakis. "Dat gezegd hebbende: als er wordt afgeweken van wat we hebben afgesproken, liggen uiteraard alle opties en keuzes op tafel."

De Europese Commissie bevestigt ook dat ze in gesprek blijft met de VS, maar dat alle opties nog op tafel liggen. Wat die opties precies zijn, wil een woordvoerder van de Commissie nog niet zeggen. "We gaan niet in op speculatieve bedreigingen die nog niet zijn waargemaakt. Het is niet de eerste keer dat we bedreigingen zien", aldus de woordvoerder. "We blijven kalm en richten ons op het handhaven van de gezamenlijke verklaring in het belang van onze bedrijven, van onze burgers."

Trump kondigde vrijdag aan de tarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen naar 25 procent. Hij stelt dat de EU zich niet aan de handelsdeal houdt die afgelopen augustus is overeengekomen. Volgens de Griekse minister is de EU aan haar kant "de overeenkomst volledig nagekomen". Hij noemt de huidige discussie "volkomen onnodig en zeer betreurenswaardig".

"Het laatste wat de Europese economie nu nodig heeft, is een extra laag onzekerheid bovenop wat er in de Straat van Hormuz en in het Midden-Oosten gebeurt."

 

3 Bekijk reacties
Elektrische Auto

Lees ook

Nieuws
Toyota C-HR+

Toyota verkocht in 2026 al meer EV’s dan in heel 2025

Nieuws
Hyundai Inster Pulse Advanced

Hyundai levert het allermooiste Inster-interieur nu voor veel minder geld

Nieuws
Skoda Epiq interieur teaser

Ook het interieur van de Skoda Epiq toont een nieuwe designrichting voor Skoda

Nieuws
Cupra Raval

Cupra is klaar met felle kleuren: 'design in plaats van kleur'

Vergelijkende test
Dubbeltest Kia PV5 - Volkswagen ID.Buzz

De Kia PV5 en Volkswagen ID Buzz bewijzen dat de ruimtewonderen de wereld nog niet uit zijn

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.