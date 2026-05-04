"De eerste keuze is altijd dialoog. We willen een voorspelbare partner zijn, we geloven in de trans-Atlantische relatie", zei Pierrakakis. "Dat gezegd hebbende: als er wordt afgeweken van wat we hebben afgesproken, liggen uiteraard alle opties en keuzes op tafel."

De Europese Commissie bevestigt ook dat ze in gesprek blijft met de VS, maar dat alle opties nog op tafel liggen. Wat die opties precies zijn, wil een woordvoerder van de Commissie nog niet zeggen. "We gaan niet in op speculatieve bedreigingen die nog niet zijn waargemaakt. Het is niet de eerste keer dat we bedreigingen zien", aldus de woordvoerder. "We blijven kalm en richten ons op het handhaven van de gezamenlijke verklaring in het belang van onze bedrijven, van onze burgers."

Trump kondigde vrijdag aan de tarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen naar 25 procent. Hij stelt dat de EU zich niet aan de handelsdeal houdt die afgelopen augustus is overeengekomen. Volgens de Griekse minister is de EU aan haar kant "de overeenkomst volledig nagekomen". Hij noemt de huidige discussie "volkomen onnodig en zeer betreurenswaardig".

"Het laatste wat de Europese economie nu nodig heeft, is een extra laag onzekerheid bovenop wat er in de Straat van Hormuz en in het Midden-Oosten gebeurt."