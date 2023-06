Eigenlijk is het dubbel gek: er is een grote autobouwer die een EV met een handbak wil, en die autobouwer is uitgerekend Toyota. Toyota, het merk dat dankzij hybridetechniek en een grote aanwezigheid in Azië en Amerika toch al heel lang de nadruk legt op (traploze) automaten. Wat werkt voor een zuinig vervoermiddel, werkt echter niet automatisch (!) voor een auto die vooral plezier moet bieden. Dat zou voor Toyota reden zijn om een EV te ontwikkelen met een handbak, een privilege dat aan de hybrides van het merk tot nu toe voorbij is gegaan.

De handbak-EV komt hoogstwaarschijnlijk ter wereld als Lexus, in ieder geval aanvankelijk. Het idee kwam vorig jaar voor het eerst naar buiten en wordt nu bevestigd in een document waarin Toyota als groep z’n technologische toekomstplannen uit de doeken doet. Behalve belangrijke zaken als solid-state-batterijen hoort daar ook wat lol bij. In de categorie ‘Intelligence Technologies’ vinden we daarom de handgeschakelde EV terug. Tegenover The Wall Street Journal, aangehaald door Jalopnik, legt Toyota uit hoe dat ongeveer moet werken. De handbak is eigenlijk nep en simuleert dus het gedrag van een echte handgeschakelde versnellingsbak. Dat gaat volgens de huidige plannen echter wel heel ver. Zo komt er motorgeluid bij kijken en slaat de auto in zijn huidige concept-vorm ook echt af als de bestuurder de koppeling te lomp laat opkomen. Over dat laatste wordt trouwens naar verluidt nog wel discussie gevoerd, omdat uitvallen immers niet echt veilig is en dus wellicht beter vermeden kan worden.

Meer rijplezier

Toyota en Lexus willen elektrisch rijden niet alleen leuker maken door de toevoeging van een ‘handbak’ aan één of meerdere modellen, maar ook door andere functies. Zo is er het idee om het rijgevoel van auto’s verregaand variabel te maken door andere software. Eén enkele EV moet daarmee in een handomdraai kunnen worden omgezet van een ‘nostalgisch’ rijgedrag met verbrandingsmotor-karakteristieken, naar juist een heel sportief rijgedrag of bijvoorbeeld een meer futuristisch karakter.