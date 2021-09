Vooruitblik op de Opel Corsa B - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Zo lang als de Opel Corsa A meeging, duurde het bij de opvolgende generaties niet meer. Een facelift in 1990 kon niet voorkomen dat de in 1982 geïntroduceerde Corsa 30 jaar geleden toch behoorlijk gedateerd begon aan te doen en wat dat betreft was het dan ook goed nieuws dat de Corsa B zijn eerste levensteken gaf. Het bleek echter nog tot 1993 te duren voordat deze werkelijk op de markt verscheen. De eerste foto's van een nog stevig gecamoufleerde Corsa B boden exact 30 jaar geleden de eerste houvast voor AutoWeek om iets over de nieuwe Corsa te zeggen en daarbij lieten we ook onze illustrator alvast de nieuwe Corsa schetsen. Ambitieus, want zelfs voor die tijd waren de foto's die daarvoor als basis dienden van beroerde kwaliteit.

Het resultaat waren twee schetsen die een Corsa lieten zien die nooit is verschenen. Die ook nog veel behoudender oogde dan de Corsa B uiteindelijk bleek te zijn. Aan de voorkant werd duidelijk de toen splinternieuwe Astra F als voorbeeld genomen en aan de achterkant was het duidelijk nog nattevingerwerk. Met de vorm van de achterlichten zaten we er nog redelijk bij in de buurt als het aankwam op de vijfdeurs Corsa, maar daar was het ook wel mee gezegd. Dat de Corsa B afgeronder van vorm was dan zijn voorganger bleek te kloppen, maar Opel ging daarin nog veel verder dan we ons toen hadden kunnen voorstellen. Op één van de spionagefoto's was met een loep erop te zien dat de koplampen veel ronder van vorm werden en dat er bovendien geen oranje knipperlichten meer in zaten.

Wat we wel goed hadden gezien, was dat de Corsa B een stuk groter zou worden dan zijn voorganger. De wielbasis nam met zo'n 10 cm toe en dat kwam er ook zo ongeveer bij in totale lengte. In de breedte groeide de Corsa een krappe 8 cm. Verder schreven we dat de destijds net in de Corsa A geïntroduceerde 1.4 injectiemotor met een vermogen van 82 pk ongetwijfeld overgeheveld zou worden naar de Corsa B en ook dat bleek te kloppen, net als het feit dat de bekende 1.2 en de 1.5 TD zouden blijven. Verder schreven we dat een GSI-versie niet uit zou blijven en dat deze wederom een 1.6 onder de kap kreeg, weliswaar met wat meer vermogen. Dat laatste bleek Opel voor elkaar te krijgen door er een zestienklepper van te maken.

De terugkeer van de Corsa sedan werd 30 jaar geleden al in twijfel getrokken, omdat de verkopen daarvan in de laatste jaren tegenvielen bij de Corsa A. Er kwam uiteindelijk toch een Corsa sedan en zelfs een heuse stationwagon, al vond je die niet in de Nederlandse showrooms. In Midden- en Zuid-Amerika was de Corsa B en dan vooral de sedanversie overigens een lang leven beschoren, want daar bleef-ie tot vorig decennium onder verschillende namen op de markt als Chevrolet.