Voortzetting Saab in winterslaap om faillissement te voorkomen

National Electric Vehicle Sweden (NEVS) kreeg al meer dan tien jaar geleden de restanten van Saab in handen, maar worstelt sindsdien met het nagenoeg alles. Het bedrijf is in februari in 'winterslaap' gegaan in de hoop een faillissement te kunnen afwenden.

Via een kortstondig maar bepaald niet succesvol uitstapje via Spyker kwam het door General Motors van de hand gedane Saab in 2012 bij National Electric Vehicle Sweden (NEVS), een bedrijf dat ondanks dat zijn hoofdkantoor in het Zweedse Trollhättan zit zo Chinees is als de Chinese muur. NEVS wilde aanvankelijk auto's onder merknaam Saab op de markt brengen, maar al sinds 2016 gebruikt NEVS de naam Saab ergens meer voor. Mondjesmaat verkoopt NEVS een op de laatste 9-3 gebaseerde elektrische sedan, maar niet voldoende om de boekhouding uit de rode cijfers te houden. Het bedrijf meldt nu dat het in 'winterslaap' is gegaan om een mogelijk faillissement te voorkomen.

Op 23 februari is NEVS naar eigen zeggen in een soort slaapmodus gegaan om de kosten zo ver mogelijk terug te dringen en om schulden te kunnen afbetalen. Dat heeft ook tot gevolg dat NEVS in al zijn afdelingen werknemers de deur wijst. Volgens Nina Selander - tijdelijk CEO van NEVS - is het Chinese moederbedrijf Evergrande er niet in geslaagd om "[...] de onderhandelingen overeenkomstig ons contract af te ronden." Volgens NEVS worden maar liefst 320 van de zo'n 340 werknemers bij het bedrijf ontslagen.