De Citroën C3 en C3 Aircross die je in Nederland kan kopen, zijn voor de Europese markt aangepaste versies van gelijknamige modellen die in landen als Brazilië en India te koop zijn. In die markten hebben de C3 en C3 Aircross (India: C3 X en Aircross X) een Basalt of Basalt X geheten zustermodel. Citroën lijkt niet te kunnen wachten om van die Basalt een sportieve variant te gaan voeren. Met deze Basalt Vision blikken de Fransen in ieder geval vooruit op een opgedirkte variant.

De Citroën Basalt Vision is Amber Yellow gespoten en is voorzien van accenten in een rode kleur die Citroën 'André Red' heeft genoemd. Meer in het oog springen de 18-inch lichtmetalen wielen, het aangezette bumperwerk inclusief diffuser aan de achterzijde, de achterspoiler bovenaan de achterruit en de opmerkelijke 'vleugeltjes' in de C-stijlen. Citroën zegt niet hoe krachtig de showauto is. In Nederland hoef je 'm ook niet te verwachten. De Basalt is hier niet leverbaar en dus blijft ook de mogelijk te verschijnen sportieve versie daarvan een verboden vrucht.