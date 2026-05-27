Oud-Ferrari-baas: "Ik hoop dat ze op zijn minst het steigerende paard van de Ferrari Luce halen"

Verbale sloperij

Lars Krijgsman
14

Geheel volgens verwachting loopt niet iedereen warm voor de Ferrari Luce, en heus niet alleen om het soort aandrijflijn dat hij heeft. Oud-Ferrari-goeroe Luca di Montezemolo is zelfs totaal niet te spreken over het model.

De fonkelnieuwe Ferrari Luce is de eerste elektrische Ferrari ooit, maar veroorzaakt daarmee niet alleen  opschudding in autoland. De vormgeving van moderne Ferrari's is geregeld onderwerp van gesprek, maar de kritiek die de nieuwe elektrische cross-over van het merk over zich heen krijgt is al helemaal niet mals. Ook Luca di Montezemolo, die van 1991 tot en met 2014 topman bij Ferrari was, doet zijn verbale plasje over de Luce.

Tegen het Italiaanse Askanews zegt Montezemolo dat hij Ferrari geen dienst zou bewijzen als hij zou zeggen wat hij écht van de auto vindt, waarna de voormalig Ferrari-baas toch glashelder maakt wat hij ervan vindt. "Ferrari loopt het risico dat het een legende vernietigt. Dat vind ik echt heel erg. Ik hoop dat ze in ieder geval het stegerende paard van die auto verwijderen", aldus een duidelijk niet van de Luce gecharmeerde Montezemolo. Alsof dat genoeg is, voegt hij toe dat de Luce in ieder geval een auto is geworden "die de Chinezen niet zullen kopiëren".

Montezemolo heeft al jaren niets meer met Ferrari te maken, maar is nog wel actief in de autowereld. Hij bekleedt een hoge functie bij McLaren Group Holdings, waar hij lid is van de raad van bestuur. Inderdaad, McLaren. Een concurrent van Ferrari.

