Voormalig Opel-topman Lohscheller duikt op bij Nikola

Voormalig Opel-topman Michael Lohscheller wordt de nieuwe president van Nikola. De Duitser vertrok onlangs nog na een zeer korte periode als CEO van Vinfast. Dat Nikola hem aan weet te trekken, is waarschijnlijk een goed teken voor het in opspraak geraakte bedrijf.

De carrière van Michael Lohscheller, die van 2017 tot 2021 CEO van Opel was, is in woelig water terechtgekomen. Lohscheller begon afgelopen zomer als topman van het ambitieuze Vietnamese Vinfast, om daar vervolgens in december alweer te vertrekken. Volgens Automobilwoche heeft Lohscheller een korte verklaring gegeven waarom hij zo snel alweer zien biezen pakte: "Ik zou het zo zeggen: sommige dingen sloten niet echt aan. Dus besloot ik er vroeg mee te stoppen en ik denk dat dat voor alle belanghebbenden het beste was." Nu heeft Lohscheller een nieuwe functie gevonden bij Nikola. Een start-up die de afgelopen tijd niet bepaald onomstreden is gebleven.

We kennen Nikola van de Badger, een elektrisch aangedreven pick-up waar Nikola zodanig de interesse mee wist te wekken dat General Motors met het bedrijf in zee wilde gaan. Het zou samenwerken met Nikola aan de Badger, maar die deal kwam eind 2020 in de ijskast te staan en dat betekende een wiegendood voor de Badger. Gerommel bij Nikola, dat van misleiding werd beticht door onderzoeksbureau Hindenburg Research, en het daaropvolgende vertrek van oprichter Trevor Milton schrok GM kennelijk genoeg af om de overeenkomst terug te schroeven naar een 'non-binding memorandum of understanding'.

Afgelopen zomer was er ondanks het einde van de Badger weer een levensteken van Nikola. Het werkt inmiddels aan een elektrisch aangedreven vrachtauto, waarvan AutoWeek bovenstaande patenttekening wist op te duiken. Een vervolg op de in 2019 getoonde Tre, waar Nikola samen met Iveco aan had gewerkt. Die krijgt waarschijnlijk een brandstofcel. Aan Lohscheller nu dus de taak om Nikola in rustiger vaarwater te leiden en ervoor te zorgen dat er nog wat van de toekomstplannen terechtkomt.