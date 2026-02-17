Ga naar de inhoud
Voormalig Mercedes-Benz-ontwerper toont retro S-klasse

Rote Sau

Mercedes-Benz Rote Sau Gorden Wagener
De Mercedes-Benz S-klasse is onlangs vrij stevig gefacelift en is daarmee alleen maar verder van zijn voorvaders af komen te staan. We zien nu hoe anders het had kunnen uitpakken als Mercedes-Benz op de retrotour zou gaan.

De kersvers gefacelifte Mercedes-Benz S-klasse is weliswaar net als voorvader W108/W109 een luxe topsedan, maar verder zijn er maar weinig paralellen meer te ontdekken. Niet gek, want Mercedes-Benz is over het algemeen niet zo'n fan van al te stevige retro-knipogen in zijn ontwerpen. Uitzonderingen als bijvoorbeeld de SLS daargelaten. De inmiddels vertrokken hoofdontwerper Gorden Wagener droomde desondanks zelf wel van een regelrecht retro-ontwerp op basis van de S-klasse. Dat laat hij nu op persoonlijke titel alsnog zien.

Mercedes-Benz Rote Sau Gorden Wagener

Op zijn Instagramaccount deelt Wagener beelden van een retro 'Rote Sau', een reïncarnatie van de gelijknamige heftige 300 SEL met een 6,8-liter V8, die begin jaren 70 opzien baarde in de racerij. Hoewel het dus vooral een eerbetoon is aan die van zichzelf al bijzondere aftakking van de S-klasse-stamboom, zien we ook meteen hoe Wagener een moderne S-klasse zou tekenen als het ontwerp sterk geïnspireerd mocht zijn op S-klasses uit het verleden. Met zijn behoorlijk afgeronde koets zou het wellicht ook niet misstaan als een EQS-alternatief.

Overigens zien we enkele elementen wel degelijk ook op modellen van Mercedes-Benz die je nieuw kunt kopen. Zo doet de grille enigszins denken aan die van bijvoorbeeld de volledig elektrische GLC en de sterretjes in de koplampen zijn inmiddels ook bekend.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz S-klasse Classic Cars

