Voormalig McLaren-topman mag Porsche uit het slop trekken

Oliver Blume is nog een paar maanden ook de CEO van Porsche, maar draagt die functie per 1 januari 2026 over aan voormalig McLaren-topman Michael Leiters.

Het gaat niet fantastisch met Porsche. De verkoop van elektrische modellen valt tegen en het merk is genoodzaakt fors te investeren in het langer in leven houden en zelfs ontwikkelen van volledig nieuwe modellen met verbrandingsmotoren. Topman Oliver Blume - die naast bij Porsche ook aan het roer staat van de Volkswagen Group - heeft per 1 januari 2026 niet langer de zware taak om Porsche aan betere tijden te helpen. Vanaf volgend jaar heeft Porsche een nieuwe CEO: Michael Leiters.

Michael Leiters is niet de minste. Leiters was van juli 2022 tot april dit jaar CEO van McLaren Automotive en was daarvoor meer dan acht jaar Chief Technical Officer (CTO) bij Ferrari. Ook heeft Leiters de nodige ervaring bij Porsche. Voordat hij aantrad bij Ferrari, beklede hij over een periode van meer dan dertien jaar meerdere posities bij het merk.

Oliver Blume heeft Porsche tien jaar geleid. Blume blijft aan als CEO van de Volkswagen Group.