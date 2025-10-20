Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Voormalig McLaren-topman mag Porsche uit het slop trekken

Nieuwe CEO, nieuwe kansen

2
Michael Leiters CEO Porsche
Lars Krijgsman

Oliver Blume is nog een paar maanden ook de CEO van Porsche, maar draagt die functie per 1 januari 2026 over aan voormalig McLaren-topman Michael Leiters.

Het gaat niet fantastisch met Porsche. De verkoop van elektrische modellen valt tegen en het merk is genoodzaakt fors te investeren in het langer in leven houden en zelfs ontwikkelen van volledig nieuwe modellen met verbrandingsmotoren. Topman Oliver Blume - die naast bij Porsche ook aan het roer staat van de Volkswagen Group - heeft per 1 januari 2026 niet langer de zware taak om Porsche aan betere tijden te helpen. Vanaf volgend jaar heeft Porsche een nieuwe CEO: Michael Leiters.

Oliver Blume Porsche

Oliver Blume heeft tien jaar aan het roer gestaan bij Porsche.

Michael Leiters is niet de minste. Leiters was van juli 2022 tot april dit jaar CEO van McLaren Automotive en was daarvoor meer dan acht jaar Chief Technical Officer (CTO) bij Ferrari. Ook heeft Leiters de nodige ervaring bij Porsche. Voordat hij aantrad bij Ferrari, beklede hij over een periode van meer dan dertien jaar meerdere posities bij het merk.

Oliver Blume heeft Porsche tien jaar geleid. Blume blijft aan als CEO van de Volkswagen Group.

2 Bekijk reacties
Porsche

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Porsche 911 cabrio 3.0 Carrera GTS | Sport Chrono | Bose | Sport Design | Stoelverwarming

Porsche 911 cabrio 3.0 Carrera GTS | Sport Chrono | Bose | Sport Design | Stoelverwarming

  • 2023
  • 12.981 km
€ 194.911
Porsche Taycan Performance 84 kWh / 360Camera / Passenger Display / Sportchrono / Luchtvering / 21'' / Stoelverwarming / Bose / Dodehoek / DAB / Cruise Control

Porsche Taycan Performance 84 kWh / 360Camera / Passenger Display / Sportchrono / Luchtvering / 21'' / Stoelverwarming / Bose / Dodehoek / DAB / Cruise Control

  • 2022
  • 59.563 km
€ 56.950
Porsche Taycan 4 93 kWh / Panoramadak / 360Camera / Passenger Display / Sportdesign + Chrono / 21'' / Bose / Luchtvering / Keyless / Stuur+Stoelverwarming / Dodehoek / DAB / ACC

Porsche Taycan 4 93 kWh / Panoramadak / 360Camera / Passenger Display / Sportdesign + Chrono / 21'' / Bose / Luchtvering / Keyless / Stuur+Stoelverwarming / Dodehoek / DAB / ACC

  • 2023
  • 46.436 km
€ 69.950

Lees ook

Nieuws
Michael Leiters - McLaren

Porsche in gesprek met voormalig McLaren-topman voor topfunctie

Nieuws
Volkswagen ID

Volkswagen gaat lekker, Porsche juist niet in derde kwartaal

Nieuws
Porsche 911 Turbo Touring spyshots

Porsche 911 krijgt mogelijk 'Turbo Touring'-versie

Nieuws
Porsche logo

Chinese autoverkoop Porsche dit jaar sterk gedaald

Reportage
Porsche Cayenne Electric

Porsche wil sneller elektrificeren dan de klant maar de Cayenne Electric is waanzinnig

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.