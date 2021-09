Voormalig FCA-kopstuk sjoemeldiesels gearresteerd

In Italië is Sergio Pasini gearresteerd. Die naam zegt je waarschijnlijk niets, maar Pasini was mede verantwoordelijk voor dieselmotoren van Fiat Chrysler Automobiles waarbij in de VS onrechtmatigheden zijn aangetroffen.

Fiat Chrysler Automobiles werd in 2017 in de VS beschuldigd van sjoemelen met uitstoot van dieselmotoren. Het zou gaan om motoren die in modellen van Jeep en Ram zijn geleverd. In de Verenigde Staten kaartte de EPA (Environmental Protection Agency) dit aan. Eind vorig jaar werd bekend dat FCA miljoenen apart zette voor een schikking met het Amerikaanse Ministerie van Justitie. De kous is daarmee mogelijk toch nog niet af. Woensdag is Sergio Pasini, een voormalig manager van FCA's motorenprogramma die eerder al in verband gebracht is met het gesjoemel, gearresteerd in zijn thuisland. Dat meldt Reuters.

Pasini werd samen met een collega eerder dit jaar al aangeklaagd door een Amerikaanse federale jury vanwege mogelijk moedwillig om de tuin leiden van Amerikaanse uitstoottests door gesjoemel met de motoren. Dat houdt ongetwijfeld verband met de arrestatie. Stellantis, vanwege de fusie tussen Groupe PSA en FCA nu het concern in kwestie, wil volgens Reuters niet inhoudelijk reageren op de arrestatie.

Overigens is het niet enkel een Amerikaanse aangelegenheid dat het voormalige Fiat Chrysler wordt beticht van gesjoemel met dieselmotoren. Ook in Europa zijn er verdenkingen rond Jeep (en Suzuki dat een dieselmotor van FCA inkocht) en begin dit jaar deed de Nederlandse overheid vanwege deze verdenkingen zelfs aangifte tegen Stellantis. Pas sinds december 2020 is het namelijk in Europa juridisch mogelijk dergelijke overtredingen te bestraffen of eerder uitgegeven typegoedkeuringen voor auto's in te trekken. Vooralsnog is er in die zaak echter geen doorbraak bereikt.