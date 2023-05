Voormalig Audi-topman erkent nalatigheid in dieselschandaal

Toen Rupert Stadler CEO van Audi was, sjoemelde de fabrikant grootschalig met de uitstoot van dieselmotoren. Die leidden bij uitstoottests de boel om de tuin, waardoor de krachtbronnen in de praktijk meer NOx uitstootten dan tijdens de tests naar voren kwam. Stadler werd in 2019 formeel aangeklaagd voor betrokkenheid bij het dieselschandaal en kwam in 2021 met een eerste verklaring. Hij zou 'te druk zijn geweest' om door te hebben wat er gebeurde, zo stelde Stadler destijds. Nu trekt hij het schandaal meer naar zich toe. Dinsdag verklaart Stadler via zijn advocaat in de rechtbank in München: "Ik begrijp dat er van mijn kant meer zorg nodig was", zo citeert Reuters.

De advocaat benadrukt dat Stadler erbij blijft dat hij niet van het gesjoemel afwist toen het gebeurde, maar wel dat hij accepteerde dat dit mogelijk gebeurde. Stadler erkent hiermee dus nalatigheid. Dat hij nu zelf gedeeltelijke verantwoordelijkheid neemt voor het dieselschandaal en een boete van €1,1 miljoen betaalt, zoals de rechtbank hem eerder volgens Reuters als optie voorlegde, zorgt ervoor dat Stadler waarschijnlijk slechts anderhalf tot twee jaar de cel in moet. Anders hing er tot wel tien jaar cel voor fraude boven zijn hoofd. In juni volgt naar verwachting de uitspraak en hoort Stadler of het inderdaad daarbij blijft.