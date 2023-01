Voorganger veelbelovende BYD Atto 3 was Ecosport-kloon

Het Chinese BYD zet via Louwman met een drietal elektrische modellen voet op Nederlandse bodem. De BYD Atto 3 is de auto waar Louwman in Nederland het meest van verwacht. Wat minder mensen weten is dat die elektrische cross-over een wel heel opmerkelijke voorganger heeft.

In de laatste maanden van 2022 heeft BYD al ruim 160 exemplaren van de Atto 3 op kenteken gezet. De BYD Atto 3 is een van de drie elektrische modellen die Louwman naar Nederland haalt. Terwijl de Han een elektrische sedan is en de Tang een elektrische SUV is met zeven zitplaatsen, opereert de BYD Atto 3 in het segment van de compacte elektrische cross-over. Ongeacht de gekozen versie krijg je in Nederland voor net geen 43 mille een 4,46 meter lange elektrische SUV met een 204 pk en 310 Nm sterke elektromotor en een 60,4 kWh accu, goed voor een elektrisch bereik van 420 kilometer. De Atto 3 komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen, zo ging er ook een cross-over aan vooraf. En niet zomaar een!

De elektrische cross-over van BYD mag in Nederland en in andere exportmarkten Atto 3 heten, in thuisland China gaat het model als Yuan Plus door het leven. De Yuan Plus in China wordt zij aan zij verkocht met voorganger Yuan, een cross-over die in onder meer de Filipijnen als BYD S1 door het leven ging. De BYD Yuan kwam in 2015 op de markt en ging in zowel 2018 als 2021 onder het mes en ging na zijn laatste bijsnijsessie als Yuan Pro door het leven. Van de Yuan en Yuan Pro bestonden zowel versies met benzinemotoren als met volledig elektrische aandrijflijnen en dus is de Atto 3 er een logische evolutie van.

Wat de BYD Yuan en Yuan Pro dan zo opmerkelijk maakt? Meerdere dingen. Allereerst had de 4,32 meter lange Yuan ook een 20 centimeter korter broertje dat er sterk op leek: de S2. Interessanter is echter het uiterlijk van de Yuan en Yuan Pro. Het model lijkt namelijk op meerdere vlakken op de Ford Ecosport. Met name aan de achterzijde vallen de gelijkenissen met de kleine cross-over van Ford op. Op technisch vlak heeft de BYD Yuan en Yuan Pro echter niets met de Ecosport te maken en dat maakt de Yuans nog een typisch restant van de 'oude Chinese auto-industrie' waarin meer dan geregeld iets te goed naar ontwerpen van andere merken werd gekeken.