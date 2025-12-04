Of je lang met dezelfde auto doet, hangt voor een belangrijk deel af van de kwaliteit. Vaak zit dat bij Aziatische auto's wel goed en niet geheel verrassend blijven eigenaren die het langs trouw.

Regelmatig komen Japanse merken als beste uit de bus in kwaliteitsonderzoeken. Waarschijnlijk speelt die kwaliteit een belangrijke rol in het feit dat Japanse auto's gemiddeld het langst bij een eigenaar blijven. Althans, wel volgens cijfers van Ikwilvanmijnautoaf.nl. Die site becijfert dat Toyota's met gemiddeld 5,1 jaar het langst bij dezelfde eigenaar blijven. Daarna volgen Honda's (4,7 jaar) en ook de Zuid-Koreanen doen mee, met Hyundai op plaats drie (4,6 jaar). De top 5 wordt compleet gemaakt door Mitsubishi (4,5 jaar) en Nissan (4,5 jaar).

Aan de andere kant van het spectrum zien we diverse Duitse merken. Zo gaat een BMW gemiddeld na 3,3 jaar alweer naar een volgende eigenaar, een Audi na 3,2 jaar en een Mercedes-Benz na 3,1 jaar. Tesla (2,7 jaar) en Porsche (2,7 jaar) staan helemaal onderaan als het gaat om hoe lang eigenaren trouw blijven aan een auto van dat merk. Populaire merken als Volkswagen en Peugeot zitten in de middenmoot, met respectievelijk 3,7 jaar en 3,9 jaar.