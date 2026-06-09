Na twee weken van daling is de benzineprijs weer gestegen. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine ligt nog net onder de €2,50.

Sinds omstreeks 20 mei zijn de benzineprijzen aan het dalen. Tot nu, zo blijkt uit cijfers van consumentencollectief United Consumers. De gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) van een liter benzine (Euro 95, E10) daalde van €2,639 stapsgewijs naar €2,498. Daar is nu 0,1 cent bovenop gekomen, met als gevolg dat de gemiddelde landelijke adviesprijs nu €2,499 bedraagt. Een minimaal verschil, maar het is voor het eerst in weken dat de gemiddelde landelijke adviesprijs weer stijgt. Op 6 mei bereikte de landelijke adviesprijs van benzine met €2,646 een recordhoogte.

De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel is met 0,3 cent iets sterker toegenomen en ligt nu op €2,37. De dieselprijs bereikte op 8 april zijn hoogste punt. De GLA van een liter diesel lag toen op €2,819.

De piepkleine prijsstijging van benzine en diesel volgt op stijgende olieprijzen door oplaaiend geweld in het Midden-Oosten.