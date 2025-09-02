Bij de ANWB Alarmcentrale hebben zich deze zomer voor het eerst in jaren minder vakantiegangers gemeld met problemen onderweg. Het aantal hulpvragen daalde met 5 procent.

Volgens de organisatie komt dat mogelijk doordat dit jaar minder Nederlanders op zomervakantie gingen en zij vaker voor bestemmingen buiten Zuid-Europa kozen, zoals Scandinavië en Zwitserland. In die gebieden is het risico op pech door hitte lager.

Vorige maand meldde de ANWB al dat het aantal hulpvragen van vakantiegangers in Scandinavië tot dan toe was toegenomen. De meeste pechgevallen kwamen deze zomer weliswaar nog altijd uit Frankrijk, Duitsland en Italië, maar het aantal meldingen uit die landen nam wel af. Uit Zwitserland en Scandinavië nam het aantal meldingen juist toe met respectievelijk 8 procent en 6 procent.

Op de drukste dagen kwamen zo'n 15.000 meldingen binnen bij de ANWB Alarmcentrale. De meeste pechgevallen hadden te maken met dashboardmeldingen, startproblemen en een lekke band.