Voor het eerst in 22 jaar nieuw embleem voor Suzuki

Zoek de verschillen

2
Suzuki-embleem
Lars Krijgsman

Groot klein nieuws uit de hoek van Suzuki. Het merk heeft voor het eerst in 22 jaar zijn embleem vernieuwd. Zie jij het verschil tussen het oude en het nieuwe exemplaar?

De afgelopen jaren hebben misschien wel tientallen automerken hun logo's veranderd. In veel gevallen maakte het oude logo plaats voor een simplistische variant van het logo dat je al jaren kende. Suzuki bewandelt een vergelijkbaar pad. Het merk introduceert voor het eerst in 22 jaar een vernieuwde en eenvoudigere versie van zijn embleem.

Suzuk-embleem

Het Suzuki-embleem zoals Suzuki dat al 22 jaar op zijn auto's plakt.

Toegegeven: je moet goed kijken om de verschillen tussen het oude en het nieuwe merkembleem te zien. Het nieuwe Suzuki-embleem dat je straks op nieuwe auto's van het merk gaat zien. De S-vorm is behouden en ook de contouren van het embleem zijn ongewijzigd. Wél is het nieuwe Suzuki-embleem platter. Daarbij is het embleem niet meer verchroomd, maar bedekt met een laagje glanzend zilveren verf.

Het nieuwe Suzuki-embleem wordt tijdens de Japan Mobility Show - die eind oktober zijn poorten opent - gepresenteerd op een reeks nieuwe studiemodellen van het merk. Later zal het ook op productiemodellen zitten, ongetwijfeld ook op reeds bestaande auto's van het merk.

Suzuki

