In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Citroën BX was al een bijzondere verschijning toen hij nieuw was. Overigens niet per se eentje die bij iedereen de handen op elkaar kreeg en nog altijd lijkt de BX de meningen nogal te verdelen. Hoe dan ook is het al zijn hele bestaan een auto die je niet koopt als je simpelweg op zoek bent naar een manier om van A naar B te komen. Het is nog een echte Citroën uit het extravagante tijdperk met natuurlijk de befaamde hydropneumatische vering. Daarmee was hij misschien niet de betrouwbaarste auto in zijn klasse, maar wat betreft comfort was de BX moeilijk te overtreffen.

Zeker nu rijd je echt iets speciaals met een BX en dat zien we dan ook terug in de prijzen. Jarenlang waren ze voor afbraakprijzen te koop, maar die tijd is echt voorbij. Een rijdende BX kost je al gauw duizenden euro's en als het ook nog eens een knap exemplaar is, ga je al richting de tien mille. Zo ook bij deze uit 1992, die nog €8.999 moet opleveren. Dat is een aanzienlijke vraagprijs voor een relatief normale BX, maar dat heeft een goede reden. De auto heeft pas 87.000 km achter de rug en dat zie je er in elk geval op de foto's aan af. Hier lijkt echt een Citroën BX te staan zoals je hem in de jaren 90 als jong gebruikte occasion aantrof.

Een basale Citroën BX is het zeker niet. We hebben hier van doen met een 1.6 TGI Image en behalve een fijne 90 pk sterke 1.6 krijg je daarmee bijvoorbeeld ook elektrisch bedienbare ramen (voorin), iets sportievere zetels dan standaard, kekke rode accenten en een heuse spoiler achterop. Wat wil een mens nog meer. Zijn er ook nog nadelen? Nou ja, misschien vind je het wel jammer dat het geen origineel in Nederland geleverde BX is. Hij kwam eind 2023 naar ons land en heeft sindsdien al twee particuliere eigenaren gehad. Dat laatste is een klein beetje verdacht. Voor deze prijs zouden we even uitzoeken of er geen verborgen gebreken zijn.

Ben je in de markt voor een Citroën BX maar vind je deze net even wat te duur? Er staan twee goedkopere exemplaren in ons occasionaanbod. De voordeligste is een €5.950 kostende 1.9 uit 1991. Ook geen gekke optie, wellicht.