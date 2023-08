Slechts 21 jaar, tien jaar ervaring én een eigen bedrijf? Dat klinkt ongeloofwaardig. Maar niets is minder waar: Tom en Renk van Koevorden schreven Brooks Motors op 1 april 2021 in bij de Kamer van Koophandel. Hun credo: er gaat geen auto de deur uit voordat hij goed is. En dat zijn niet de makkelijkste auto's, maar klassieke Mini's, Land Rovers en Jaguars. Bejaarde Britse machinerie die je niet even simpel aan de OBD-stekker hangt.

Een droom werd werkelijkheid dankzij hard werken, hard studeren en hard leven. Brooks Motors, sinds 2021, is de verwezenlijking van een droom van twee broers die voor altijd met elkaar willen werken, ervaringen opdoen, kennis uitwisselen en telkens bijleren om steeds beter te worden, met maar één doel: tevreden klanten. Die komen namelijk terug. Tegelijkertijd proberen ze meer leeftijdgenoten enthousiast te krijgen om aan oude auto’s te gaan werken. “Het is namelijk veel leuker dan ze denken”, zeggen beiden. Hoogdravende ambities die enorme toewijding vereisen. Enthousiasme te over, dus op naar Meerkerk.

Harten van de tweeling liggen bij Mini en Land Rover

Op de A27 richting Gorinchem rijdt het zowaar. Normaliter staat het ter hoogte van afslag 25 bij Noordeloos muurvast, maar nu is het vakantietijd en zijn één miljoen Nederlanders er even niet. De oude rijksweg met zijn diepe kuilen en hoge hobbels laat de cabines van de vele vrachtwagens dansen op hun broodnodige schokdempers. Kun je nagaan als je daar met een oude Mini overheen rijdt. Je moet je nek intrekken om te voorkomen dat je schedel de flinterdunne dakhemelbekleding raakt. Precies die legendarische auto heeft Tom en Renk van Koevorden op het idee gebracht om er hun levenswerk van te maken. De Mini komt tot leven op de slingerende en meanderende Broekseweg. In een seconde voel ik me jaren terug in de tijd. Ineens is er stilte. De weg passeert dorpjes waar de tijd lijkt stil te staan. Oké, het rollend materieel is op een enkele youngtimer na modern en de klederdracht is uniform korte jeans en T-shirt, al dan niet met opdruk. Jong en oud, man en vrouw loopt erin. Bijna rijd ik voorbij aan nummer 100, maar de tweelingbroers Van Koevorden hebben mij al zien aankomen en wenken me de oprit op. Ze hebben hun T-shirts verwisseld. Renk hoort eigenlijk een Land Rover-shirt te dragen en Tom het Mini-shirt. Dit om aan te geven waar hun specialismen én harten liggen.

Vader als leermeester

Beiden kerels worden al op zeer jonge leeftijd besmet met het klassiekervirus. Op tienjarige leeftijd halen ze met een tot General Lee (uit de serie The Dukes of Hazzard) getransformeerde Subaru Mini Jumbo doldwaze capriolen uit in het weiland achter het ouderlijk huis. Nu runnen ze als amper 21-jarigen Brooks Motors. Tussen 10 en 21 gebeurt er veel in de jonge levens. Te veel om op te sommen op deze pagina’s. Onmiddellijk dringt een vergelijking zich op als je de eeneiige tweeling bij elkaar ziet en helemaal als de oudste van de twee een pet opzet. Drie minuten schelen ze. Renk met petje op en Tom zonder. De vergelijking met wie? Ouderen onder ons weten wel beter, maar voor jongeren die geen boeken lezen, blijft dit een vraag. Ga maar googelen dan: Kameleon is het toverwoord. Maar daarmee houdt de vergelijking wel op. Oké, hun leermeester is niet boerenknecht Gerben, maar hun eigen vader. Hij zet de tweeling aan het werk als ze net 10 zijn en ontketent daarmee bij hen een voorliefde voor alles wat rolt op vier wielen. Moeders 2CV is toe aan een cilinderkoprevisie en vader zet beide zoons onder de motorkap en commandeert, stuurt figuurlijk bij en geeft ‘tips en tricks’. Zo leert hij zijn zoons spelenderwijs sleutelen aan een auto en telkens in oplossingen te denken. Ziehier in een notendop de aanloop naar de eigen onderneming van Tom en Renk.

Broekseweg: Brooks Motors

De bedrijfsnaam is ontleend aan het adres van hun ouderlijk huis, de Broekseweg tussen Ameide en Meerkerk. De landelijke omgeving vormt de ideale playground voor de opgroeiende tweeling. Hier wordt het zaadje voor Brooks Motors geplant, hier leert vader Van Koevorden zijn zoons sleutelen en werken voor hun geld. Dit alles onder het motto: word zoveel mogelijk zelfredzaam, want voor niets gaat de zon op. Zo helpen de broers de buurman, die een aannemersbedrijf heeft, een huis te bouwen. Hoewel Van Koevorden senior de basis heeft bijgebracht, is de tweeling verder autodidact. Renk restaureert op zijn veertiende de gezins-Land Rover 110 die geschorst staat vanwege de vrijstelling van de mrb van 25 naar 40 jaar en bouwt de uit Newcastle afkomstige 4x4 bovendien om naar links stuur. Tom werkt intussen koortsachtig aan zijn eigen project, een klassieke Mini, waarin hij een nieuwe bodem last. Daarmee is hij echter niet tevreden mee en hij onderneemt een nieuwe poging met een ander exemplaar waarvan de basis een stuk solider is. Precies op zijn achttiende is de Mini gereed. Als dat project is voltooid, gaat de lol eraf en verkoopt Tom de auto. Van de opbrengst koopt hij een Jaguar XJ-S waarvan de V12 is gesneuveld. Tom reviseert de motor eigenhandig. Kortom, twee ondernemende broertjes in een groot gezin (er zijn ook twee oudere zussen). Dit moet wel leiden tot een eigen bedrijf.

Studie Werktuigbouw

Voordat het zover is, doorlopen de broers ieder hun eigen studie en stages. Tom komt tijdens zijn opleiding hbo Werktuigbouw bij Groeneveldt Grijpers terecht, waar hij tijdens zijn stage naar hartenlust mag meedenken, ontwerpen en lassen. Hij heeft zelfs toestemming om aan eigen projecten te werken. Renk volgt een deeltijdstudie en loopt stage bij VSH, een bedrijf dat koppelingen en leidingen fabriceert. Een leven aan de tekentafel ziet hij niet zitten. Hij wil oplossingen bedenken, die hij vervolgens met zijn handen kan uitvoeren. Dit zie je terug in de taakverdeling binnen Brooks Motors. Renk doet het design van de website, de socials, ontwerpt het logo en de bijbehorende stickers en schrijft de teksten. “Ik vind mezelf best eigenwijs, maar daardoor vinden we snel een oplossing voor een probleem en daardoor werken we vlot”, zegt hij. Tom is de betere sleutelaar. “Ik ben de doorzetter en wat ongeduldiger.” Dat neemt niet weg dat ze meestal samenwerken. “Aanvankelijk was dat helemaal niet de bedoeling”, zegt Renk. “We kunnen het redelijk goed met elkaar vinden, maar vaak ook niet. Eigenlijk zijn we tot elkaar veroordeeld, hè. We zijn wel vastbesloten om van Brooks Motors een succes te maken. We hebben de benodigde ervaring, het denkvermogen, de gereedschappen en het enthousiasme.”

Dat klinkt best hoog uit de boom en dat vinden de heren zelf ook wel. “We maken het wel telkens waar”, zegt Tom. “En weet je wat? We dragen pasklare oplossingen aan, want we denken vanuit de klant. Zo kwam er een oudere klant bij ons met kritiek op de remmen. Hij vond zijn Mini niet goed vertragen. De remwerking was echter dik in orde. De kunst was om hem te vertellen dat hij door zijn ouderdom wat kracht in zijn rechterbeen was kwijtgeraakt. Dan komt er diplomatie in het spel. We losten het op door de klant een rembekrachtiger voor te stellen. Daarmee stemde hij in en hij was dik tevreden met het resultaat. Zo win je vertrouwen, toch?” De broers concentreren zich nog niet op complete restauraties. Daar is hun huidige onderkomen – de schuur achter het huis waarin ze opgroeiden – ongeschikt voor. Bovendien is de schuur in de winter niet warm te stoken. “Daar hebben we nu nog geen last van, maar als we ouder worden wel degelijk”, zegt Tom. Het grotere sleutelwerk voeren ze daarom momenteel uit in de garage van een vriend. Hier bevindt zich een tweekoloms hefbrug, zodat ze ook aan de onderkant van auto’s kunnen werken. “En het is er ‘s winters warm”, geeft Tom aan. “In onze eigen schuur voeren we kleine reparaties uit.” Zo helpt Renk zijn broer met de chaotische bedrading van de Innocenti Mini, de Italo-versie, en assisteert Tom bij Renks huidige project: de V8 van de Range Rover Classic

Alle Engelse auto's 'bad'

Waarom sleutelen ze eigenlijk voornamelijk aan Britse auto’s en niet aan Duitse, zoals een Mercedes of een BMW? Of aan de huidige Mini’s die onder BMW-regie zijn ontworpen? “Daar hebben we minder mee”, zegt Tom. “We vinden het origineel mooier en doordachter, zeker gezien de periode waarin hij is ontworpen en vooral ook waarom hij er is gekomen. Het was bovendien de eerste voorwielaangedreven auto met dwars­geplaatste motor en versnellingsbak”, aldus Tom. “Mini’s zijn niet onze enige passie”, vult Renk aan. “Alle Engelse auto’s vinden we ‘bad’. We werken nu eenmaal graag aan auto’s waar we wat mee hebben. Met die oude Jaguar XJ-S die ik kocht konden we het leren. Zo’n V12 uit elkaar halen en weer in elkaar zetten, ga er maar aan staan. Ik moest zelfs een extra bijbaan nemen om de benzine te kunnen betalen en toen hij eindelijk goed was, deed ik hem van de hand. Ik heb nog geen fijnere auto in bezit gehad. Maar dat was toen. Toen mocht het nog geld kosten. Nu moeten we ervan leven. We wonen bij onze ouders, hebben de schuur, de ruimte. Nu moeten we reserves opbouwen om straks ons eigen onder­komen te kunnen bekostigen.”

Behalve de uren die ze in rekening kunnen brengen voor reparaties en onderhoud verkopen ze ook zelfgemaakte onderdelen, zoals grilles, kachels en radiateursteuntjes. Renk, die zich chief design engineer noemt, bouwt websites en ontwerpt ook logo’s. “Het voordeel van oude Engelse auto’s is ook dat ze zeer onderhouds­behoeftig zijn”, zegt Renk. “Hierdoor zijn de meeste onderdelen nog verkrijgbaar. Zo blijft de wachttijd voor onze klanten binnen de perken. En wat niet meer te krijgen is, maken we zelf.”

Ook andere hobby's

Een eigen bedrijf brengt de nodige verantwoordelijkheden en kopzorgen met zich mee, geven de broers toe. “Het lijkt misschien alsof we 24/7 met ons bedrijf bezig zijn, en dat is ook zo. Maar we zorgen ervoor dat we ook nog tijd hebben voor ontspanning”, zegt Renk. “Tom fietst graag en ik produceer graag video’s. Verder zeilen en surfen we graag samen op onze retro-windsurfplanken. Natuurlijk maken we ook roadtrips, zoals naar Portugal. Daar hebben we een Mini opgehaald, ter plekke bij een café-racer-constructeur de auto voorbereid en ondanks hevig noodweer zijn we in 36 uur naar huis gereden. En roadtrips naar Monaco waar we de Mini meer aandacht trekt dan al die extravagante bolides.”

Jammer genoeg niet meer jongeren te porren klassiekervak

De broers vinden het jammer dat er niet meer jongeren zijn te porren voor het klassiekervak. “Het is lang niet zo saai als menig jongere denkt”, zegt Tom. “Aan oude auto’s kun je nog echt sleutelen. Wat is er nu leuk om beurtjes uit te voeren aan moderne auto’s? Wat is er leuk aan een OBD-stekker aansluiten om een probleem te kunnen vinden? Wij moeten zelf nadenken en zo tot slimme oplossingen komen. Dat geeft toch veel meer voldoening dan het standaardwerk? Zeker zoals wij het aanpakken.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd AutoWeek Classics 6 2023.