Vlotte ondernemers, opgelet. Ford introduceert een nieuwe uitvoering van de plug-in hybride Ford Transit Custom. Daarmee heb je voorlopig geen last van milieuzones, terwijl je er wel lekker dik bij rijdt.

De Ford Transit Custom is er in Nederland met dieselmotoren en is er naast met elektrische aandrijflijnen ook als plug-in hybride. Die plug-in hybride Ford Transit Custom PHEV is 233 pk sterk en op enkel elektrokracht kom je er zo'n 55 kilometer ver mee. Ook niet gek: het maximaal trekgewicht van 2.300 kilo en het maximum laadvermogen van 1.200 kilo. Dit is niet nieuws, de Grey Platinum-uitvoering is dat echter wel.

De Ford Transit Custom Grey Platinum is naast een hele mond vol vooral een lekker dik aangeklede bus. De standaarduitrusting is gebaseerd op die van de Limited-uitvoering, wat na de Trend het tweede uitrustingsniveau is. Aan de uitrusting van de Limited voegt de Grey Platinum onder meer sideskirts, sportiever ogende bumpers, een dakspoiler, matgrijze striping met rode accenten en zwarte 17-inch lichtmetalen wielen toe. Wat je ook krijgt: zwarte kunstlederen bekleding. Ga je voor een Transit Custom Grey Platinum met dubbele cabine, dan krijg je panelen op de flanken die op glas moeten lijken.

De Ford Transit Custom Grey Platinum is er als Gesloten Bestelwagen vanaf €52.016, exclusief btw. Voor de Dubbele Cabine-variant tik je €57.069 af.