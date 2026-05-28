De Mercedes-Benz GLS krijgt tegelijkertijd met de iets minder grote GLE een flinke opfrisbeurt. Op de prijslijst blijft het verschil groot, wat alles te maken heeft met zaken als CO2-uitstoot en bpm.

Dat auto’s als de Mercedes-Benz GLS en BMW X7 toch vooral voor landen buiten Europa zijn bedoeld, zal niemand verbazen. Het blijkt niet alleen uit het formaat van deze mastodonten, maar ook uit de aandrijflijnen die erin worden aangeboden. Waar de kleinere Mercedes-Benz GLE en BMW X5 als plug-inhybride worden aangeboden – en in een land als Nederland vrijwel uitsluitend als zodanig worden verkocht – gaat die mate van elektrificatie aan de imposante neuzen van de top-SUV’s voorbij.

De facelift van de GLS brengt daar geen verandering in. Hij is er als GLS 450 4Matic op benzine, als dieselgestookte GLS 350d en als dieselgestookte GLS 450d. De vooralsnog enige benzineversie is 381 pk sterk en kost €172.062, nipt minder – jawel – dan voorheen. Dieselen kan vanaf €175.544 met 313 pk, de 367 pk sterke topdiesel kost €179.174.

Klassieke grille

In alle gevallen is de basisversie uitgerust met een noviteit voor de GLS: een klassiek ogende Mercedes-grille met een staande ster op de motorkap. Voorheen was dat voorbehouden aan de allerduurste Maybach-versies. AMG-Line brengt een front met een grote, in de grille geplaatste ster, waarmee de GLS meer op de GLE lijkt.