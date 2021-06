De komende generatie modellen van Volvo zal aanvankelijk in staat zijn voor 50 procent van de tijd het stuur deels of volledig uit handen te nemen. In het begin gaat het dan vooral nog semi-autonoom (Cruise Mode) en soms zal het al volledig autonoom gaan (Ride Mode). Iets verder in de toekomst wil Volvo het zelf rijden echt helemaal ondergeschikt maken en zal het overgrote deel van het rijden helemaal door de auto zelf gedaan worden met de zogenoemde Ride Mode ingeschakeld. Volvo is er namelijk van overtuigd dat dit autorijden nog veiliger zal maken dan nu mensen het stuur zelf nog vooral in handen hebben.

'Geen enkele botsing'

De Lidar-technologie van het Amerikaanse Luminar Tech speelt daarin een belangrijke rol. Daarmee scant de auto z'n omgeving en zal daarop inspelen, maar ook zal de auto data verzamelen en 'lering trekken' uit alledaagse situaties. Volvo wil de data gebruiken om de software constant completer te maken en via over-the-air-updates steeds meer autonome mogelijkheden uit te rollen. Dat is vergelijkbaar met hoe Tesla dit bijvoorbeeld doet. Zoals Volvo eerder aangaf, wordt de nieuwe XC90 de eerste auto die dit aan boord heeft. Uiteindelijk moet dit allemaal bijdragen aan het doel dat Volvo stelt: 'geen enkele botsing meer'. Een doel dat nog een stuk scherper is dan het doel dat Volvo jaren geleden stelde: nul verkeersdoden in Volvo's in 2020.

Het kloppende hart van al deze technologie is VolvoCars.OS, het door Volvo zelf ontwikkelde besturingssysteem. Dat verwerkt de data van de sensoren en Lidar, verwerkt data van andere Volvo's uit de cloud, maar stuurt ook infotainment, apps en andere technologie in de auto zelf aan. Hiervoor werkt Volvo onder meer samen met Google en is er verwantschap met Google's besturingssysteem Android, maar ook met Linux. Voor de computerkracht die ervoor nodig is, werkt Volvo samen met de automotive-tak van Nvidia. Het grote voordeel van een eigen besturingssysteem is volgens Volvo dat het uiteindelijk sneller te doorontwikkelen en updaten zal zijn.

Efficiënter elektrisch

Volvo wordt zoals bekend een volledig elektrisch merk per 2030. Halverwege dit decennium wil Volvo al laten zien dat er nog veel meer mogelijk is met elektrische aandrijving dan nu het geval is. In 2030 moet het immers voor voldoende mensen overtuigend genoeg zijn om goede verkoopcijfers te houden. Volvo maakt daarom voor z'n volgende elektrische auto's gebruik van nieuwe accutechnologie. De samenwerking met Northvolt is daarin essentieel, daarmee ontwikkelt Volvo nieuwe solid state-accu's. De accucapaciteit moet daarmee flink hoger komen te liggen zonder het formaat van het accupakket te vergroten. Ook stelt Volvo dat dergelijke accu's de hele levensduur van de auto mee moeten gaan. Het bijladen gaat sneller én halverwege dit decennium moet de actieradius van elektrische Volvo's al ongeveer verdubbeld zijn. Volvo noemt ook al harde beoogde cijfers voor later in dit decennium: 1.000 km actieradius en een verpakkingsefficiëntie van 1.000 Wh per liter.

Niet geheel onbelangrijk: Volvo belooft ook dat de nieuwe generatie accu's goedkoper te produceren is en dat moet ongetwijfeld ook blijken uit de prijzen die Volvo op z'n elektrische modellen zal drukken. CEO Hakan Samuelsson wil dat halverwege dit decennium elektrische auto's in aanschaf niet langer duurder zijn dan conventioneel aangedreven auto's. Hij stelt dat dit essentieel is voor de acceptatie van elektrisch rijden: "Nu zijn veel mensen nog wel bereid om tot 20 procent meer te betalen voor een elektrische auto, omdat ze snel, stil en modern zijn, maar realistisch gezien wil men niet veel langer meer betalen voor een elektrische auto dan een conventioneel aangedreven auto. Daarom is dit heel belangrijk."

Infotainment

Volvo licht ook alvast een tipje van de sluier op als het op infotainment aankomt. De nieuwe Volvo's krijgen, zoals we dat inmiddels bij meer merken zien, één groot centraal scherm in het dashboard, waarop je het gros van de functies bedient. Hierop werkt opnieuw een infotainmentsysteem dat grotendeels is gebaseerd op Google's Android Automotive, maar dan - zoals gezegd - door Volvo geïntegreerd in het eigen VolvoCars.OS.

Meer dan ooit moet de auto naadloos samenwerken met de telefoon, iets waar Volvo samen met Google vooral aan gewerkt zegt te hebben. Dat het met Android werkt, speelt daarin uiteraard een doorslaggevende rol. Apps die je ook op je telefoon of in de auto gebruikt, maar ook de gegevens van de telefoon of de auto, zijn direct aan elkaar verbonden. Het geheel is volgens Volvo op het centrale scherm zodanig ondergebracht in verschillende vensters, dat het als het goed is intuïtief te bedienen is, al moet dat te zijner tijd in de praktijk nog maar blijken. Het ziet er in ieder geval alvast interessant uit.