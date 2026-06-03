Auto's zitten tegenwoordig tot de nok van het dak afgeladen met software. Die slimme eentjes en nulletjes nemen ook bij Volvo steeds vaker de overhand. De Software Defined Vehicles – of softwaregedefinieerde auto’s – zijn in opkomst. Die zijn onder meer constant en op afstand te vernieuwen. "Maar kostenbesparing is niet de drijfveer," vertelt de Nederlander Alwin Bakkenes, die Head of Software Engineering bij Volvo is.

Eerder dit jaar rolde Volvo zijn grootste over-the-air-software-update (OTA) ooit uit. Zo'n 2,5 miljoen auto's kregen een flink vernieuwd infotainmentsysteem dankzij de komst van Google-software. Dat zoiets zomaar zonder bijkomstigheid van een monteur kan, wijst erop hoe vergevorderd auto's zijn. En al jaren zijn. Zo'n OTA-update is tegenwoordig niets bijzonders meer en diverse autofabrikanten brengen wat ze 'Software Defined Vehicles' noemen op de markt. Dat is een ietwat ongrijpbare term, maar Volvo's Head of Software Engineering Alwin Bakkenes weet het behapbaar te maken: "Bij een Software Defined Vehicle is software zo mogelijk nog belangrijker dan hardware".

Software kun je vernieuwen zonder onderdelen uit een auto te schroeven. 'Dat is Volvo puur om de kosten te doen,' is een voor de hand liggende aanname. Volgens Alwin Bakkenes is een kostenbesparing vooral mooi meegenomen en niet de grootste drijfveer achter de introductie van software-defined vehicles. "We doen het voor de veiligheid, niet zozeer uit kostenbesparing", aldus de softwaregoeroe. Sterker nog: de ontwikkelingskosten van softwaregedreven auto's zijn aanvankelijk torenhoog. Door de schaalbaarheid van de ontwikkelde software moet het ook voor de portemonnee van Volvo toch goed uitpakken.

Goed verhaal. Wat hebben veiligheid en software-defined vehicles dan met elkaar te maken? Volgens Bakkenes is een software-defined vehicle veel langer actueel. Door de vele camera's en sensoren in de duizenden rondrijdende 'SDV'-Volvo's wordt een ontelbare hoeveelheid data verzameld. Die wordt vervolgens door kunstmatige intelligentie geanalyseerd, wat uiteindelijk tot beter werkende actieve en passieve veiligheidssystemen moet leiden zonder dat aan de hardwarematige kant van de auto geschroefd hoeft te worden. Bakkenes geeft een ander voorbeeld: telkens als een noodsysteem ingrijpt, legt slimme software vast wat en wanneer er precies is gebeurd. Ook die data – middels simulaties vrijwel niet te verkrijgen – wordt geanalyseerd ter verbetering van de veiligheidsprestaties. Feitelijk draagt elke Volvo straks bij aan de veiligheid van de toekomstige modellen, maar ook die van de SDV-auto's die al rondrijden.

Meer dan veiligheid

Het gaat niet alleen om veiligheid. Volvo past real-world-data die de SDV-auto's de cloud in pompen toe om bij te dragen aan de ontwikkeling van toekomstige autonome auto's, om ze een zo menselijk mogelijk weggedrag te geven. Dat moet de acceptatie van autonome auto's zelfs ten goede komen, aangezien "[...] mensen geneigd zijn iets niet te vertrouwen als het niet menselijk aanvoelt."

Ook wat het bereik van elektrische auto's betreft, of de snelheid waarmee een accu volgeladen kan worden, speelt software een gigantische rol. Doordat Volvo de software van zijn nieuwe EV's 'in-house' ontwikkelt, zijn zowel het bereik als de laadcurve van bijvoorbeeld de EX60 'geoptimaliseerd'. Bakkenes noemt die EX60 na de ES90 en EX90 het derde SDV-model van het merk. De gemene deler: HuginCore. Dat is de naam van wat Volvo zijn kernsysteem noemt. Het bestaat uit de elektrische architectuur, de hoofdcomputer, zonecontrollers en alle bijbehorende software.

'We doen het voor het eerst'

En wat nu als een software-defined vehicle het eind van zijn Latijn bereikt, niet meer door Volvo wordt ondersteund met veiligheidsupdates en misschien wel een mogelijk veiligheidslek vormt? Wat er dan gebeurt, is nog even de vraag. Daar is Alwin Bakkenes goudeerlijk over: 'Ook wij doen dit nog niet zo lang, we doen het voor het eerst.'

Ten opzichte van andere fabrikanten doet Volvo het op SDV-vlak helemaal zo gek nog niet. Dat is niet eens het oordeel van Bakkenes of Volvo zelf, maar dat van S&P Global Mobility. In de jaarlijkse SDV- Readiness-rangschikking behaalde Volvo samen met Nio een topnotering. In die ranglijst is Volvo het hoogst genoteerde merk waarvan de oorsprong ligt in een tijd waarin software nog geen rol speelde in auto's.