Volvo XC90 T5 wordt B5

Volvo voegt nieuwe B-versies aan het leveringsgamma van steeds meer modellen toe, een aanduiding die voor de nodige verwarring kan zorgen. De XC90 was namelijk al leverbaar als B5, maar daar komt een tweede B5 bij. De reeds bestaande B5 is een 235 pk sterke dieselversie met mild-hybridondersteuning. De tweede B5 die Volvo aan het leveringsgamma van de XC90 toevoegt, is een B5 met een benzinemotor aan boord. Het is die B5 die de T5 vervangt.

De benzinemotor die in de benzine-B5 ligt is net als in de T5 een 250 pk en 350 Nm krachtige 2,0-liter grote viercilinder. Dat blok krijgt nu ondersteuning van mild-hybrid-techniek. Dat betekent dat ook de XC90 de beschikking krijgt over een 0,4 kWh groot accupakket dat door de starter-generator opgewekte energie kan opslaan. Het 48-voltsysteem ondersteunt de benzinemotor tijdens het accelereren en is in staat om 14 pk en 40 Nm extra op te wekken. Onderaan de streep pakt het verbruik volgens Volvo 0,4 l/100 km gunstiger uit door de komst van het mild-hybridsysteem. Het gemiddeld verbruik ligt nu op 7,1 l/100 km. Verder maakt de XC90 kennis met een vernieuwde achttraps automaat én met een camera- en radargestuurd start-/stopsysteem.

De vanafprijs van de XC90 B5 AWD is vastgesteld op € 79.995. Voor dat bedrag rijd je de Momentum Pro. De Inscription en R-Design kosten allebei € 84.995. Daarmee is de auto enkele duizenden euro's goedkoper dan voorheen. Volvo meldt verder dat het naast de aanduidingen B (benzine of diesel mild-hybrid) T (benzine zonder mild-hybrid én plug-ins) en D (diesel zonder mild-hybrid) de aanduiding P gaat toepassen voor volledig elektrische modellen.