Volvo XC90-opvolger EX90 wordt veiligste Volvo ooit

Volvo geeft aan dat het in november het doek trekt van de opvolger van de XC90. Die auto gaat niet XC90 of Embla, maar EX90 heten. De Volvo EX90 moet de veiligste auto worden die het merk ooit heeft gebouwd.

De huidige generatie Volvo XC90 loopt op zijn laatste benen. Het inmiddels zo'n zeven jaar oude vlaggenschip van Volvo wordt opgevolgd door een volledig elektrische SUV die in het Amerikaanse Charleston van de band gaat lopen. In de wandelgangen werd geroepen dat de opvolger van de XC90 een andere naam zou krijgen, mogelijk een échte naam: Embla. Wat blijkt? Dat is niet het geval. Volvo noemt de opvolger van de XC90 namelijk EX90.

Volvo heeft de laatste decennia behoorlijk zijn best gedaan om een deel van zijn identiteit aan 'veiligheid' op te hangen. Eerder riep het merk nog dat er vanaf 2020 niemand meer in een Volvo bij een verkeersongeval om het leven zou komen, al heeft het merk dat doel niet gehaald. Toch is het niet gek dat Volvo het kopje 'veiligheid' tijdens de ontwikkeling van XC90-opvolger EX90 extra aandacht geeft, het wordt immers het nieuwe topmodel van het merk.

Volvo zegt dat het de EX90 levert met "[...] een onzichtbaar schild van veiligheid dat is opgebouwd uit de nieuwste sensortechnologie." Volgens Volvo is niemand een perfecte bestuurder en schuilt een fout als gevolg van bijvoorbeeld emoties of vermoeidheid in een klein hoekje. De EX90 wordt voorgesteld als een auto die in die gevallen de reddende hand moet bieden. De Volvo EX90 wordt volgestopt met sensoren, camera's, radars en LiDAR-systemen die samen een beeld vormen van wat er zich om de auto afspeelt. De EX90 kan volgens Volvo kleine objecten al op honderden meters afstand zien, met als gevolg dat de auto op tijd kan ingrijpen mocht de bestuurder iets over het hoofd zien. Ook vanbinnen houdt de EX90 een oogje in het zeil. Zo is Volvo's hard- en software in staat om de concentratie van de ogen van de bestuurder te meten. Wie afgeleid is, kan een zachte duw in de stoel verwachten. Wordt daar niet op gereageerd, dan zet de EX90 zich aan de kant en kan dan hulp inschakelen.

Uit onderzoek van het merk zou blijken dat Volvo's slimme software en pientere sensoren kunnen helpen om het aantal ongevallen met ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg met 20 procent kunnen verminderen. Het aantal botsingen zou met 9 procent teruggebracht kunnen worden.

Volvo EX90

Volvo geeft nog geen duidelijk beeld van XC90-opvolger EX90 vrij, maar AutoWeek kon je niet lang geleden al de patenttekeningen van die nieuwe SUV laten zien. Hoewel de basisvorm van de XC90 ogenschijnlijk niet sterk verandert, wordt de nieuwe EX90 tot op het kleinste moertje helemaal nieuw. De auto heeft een nieuwe raampartij en een compleet nieuwe voor- en achterzijde waarin designinvloeden van de Recharge Concept zijn verwerkt. Waarom we zo hameren op het feit dat de auto op de patentplaten echt nieuw is? Dat heeft te maken met het feit dat Volvo de uitgaande XC90 ook een facelift geeft en die auto in een select aantal markten blijft aanbieden. Zonder elektrische aandrijflijnen dus.

De elektrische aandrijflijnen die Volvo in de EX90 komen mogelijk gedeeltelijk overeen met de elektromotoren die Polestar in de op hetzelfde platform geplaatste Polestar 3 hangt. Die Polestar 3 krijgt een 111 kWh accu en krijgt 489 pk en 519 pk sterke aandrijflijnen. De actieradius van de sterkste variant bedraagt 560 kilometer, de 489 pk sterke variant schopt het tot 610 kilometer.

De nieuwe Volvo EX90 beleeft op 9 november zijn publieksdebuut.