Volvo XC90 krijgt niet één maar meerdere nieuwe versies

Van Black Edition tot Ultra Executive Edition

Volvo XC90 Ultra Executive Edition
Lars Krijgsman

Volvo zet de XC90 gelijktijdig in de schijnwerpers én in de duisternis. Maak kennis met de Volvo XC90 Black Edition en de XC90 Ultra Executive Edition.

De Volvo XC90 krijgt er nieuwe uitvoeringen bij. Het leveringsgamma van de altijd plug-in hybride SUV wordt uitgebreid met de luxueuze Ultra Executive Edition en met de Black Edition. De Volvo XC90 Ultra Executive Edition staat zoals zijn naam al aangeeft aan de top van het XC90-gamma. De nieuwe variant is gebaseerd op de Ultra-uitvoering en krijgt er voor bijna €9.500 aan verwennerij bij. Daar gaan we.

De Ultra Executive Edition brengt 'comfortstoelen' met nappalederen bekleding met stoelventilatie en massagefunctie naar de SUV. Ook standaard: luchtvering voor en achter  22-inch groot zeven-dubbelspaaks Black Diamond-wielen en een uitgebreid audiopsysteem van Bowers & Wilkins. Zowel de XC90 met het Bricht- als Dark-exterieurthema is als Ultra Executive Edition te bestellen. Z'n prijs: €102.995. Daarmee bedraagt de meerprijs €5.000, maar krijg je dus voor 9,5 mille aan extraatjes.

Wie nog meer wil, kan een accessoirepakket bestellen dat Polestar Engineered-software, zwarte dakdragers, zwarte belettering op de achterklep, een Executive-logo en een special mat voor in de bagageruimte naar de XC90 brengt. Dit pakket kost €1.250.

Black Edition

Ook nieuw is de Black Edition. Die ‘subuitvoering’ is beschikbaar voor de Volvo XC90 in Plus- en Ultra-uitvoeringen en brengt een reeks donkere details naar de SUV. Wie de Black Edition bestelt, krijgt onder meer 21-inch zwarte lichtmetalen wielen en glanzend zwarte logo’s. Ook horen met nappaleer beklede sportstoelen bij het Black Edition-feest. Voor het exterieur kun je kiezen uit de kleuren Onyx Black, Vapour Grey, Crystal White en Denim Blue. De Black Edition is dus niet per definitie helemaal zwart.

Er is meer. Zo valt het Black Edition-feest ook te vieren met nog meer uitrusting. Volvo introduceert namelijk ook de XC90 Ultra – Black Edition Executive. Bij die variant maken de 21-inch wielen plaats voor 22-inch zeven-dubbelspaaks Black Diamond Cut-wielen.

Ongeacht de gekozen uitvoering heeft de Volvo XC90 de plug-in hybride T8-aandrijflijn die 455 pk op de been brengt.

Prijzen Volvo XC90

UitvoeringPrijs
T8 Plus Bright€93.495
T8 Plus Dark€93.495
T8 Plus Black Edition€95.995
T8 Ultra Bright€97.995
T8 Ultra Dark€97.995
T8 Ultra Black Edition€100.495
T8 Ultra Bright Executive Edition€102.995
T8 Ultra Dark Executive Edition€102.995
T8 Ultra Black Edition Executive€104.995
Volvo Volvo XC90

Lezersreacties (2)

