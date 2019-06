Volvo XC90 klaar voor autonoom rijden

Volvo en Uber presenteren vandaag een auto die we eigenlijk al kennen. Er zit echter meer nieuws achter de onthulling dan je denkt, want de testfase van beide bedrijven maakt plaats een voor productierijpe auto.

De Zweedse autofabrikant en de bemiddelaar tussen reizigers en personenvervoerders gingen in 2016 een samenwerking aan en hebben sindsdien verschillende prototypes en testauto’s rondrijden. De Volvo XC90 die we nu voorgesteld krijgen, is de eerste productieauto die met het autonome besturingssysteem echt zelfstandig aan de slag kan. Het betreft een heuse co-productie: Volvo levert het platform van de auto terwijl Uber verantwoordelijk is voor de besturingssystemen.

De op autonoom rijden voorbereide XC90 is voorzien van verschillende back-up systemen die in geval van nood ingrijpen als de primaire systemen dit om de een of andere reden niet zouden doen. Door een reeks sensoren op en in de auto neemt het besturingssysteem de touwtjes in de stad in handen.

Deze XC90 betekent het startschot voor de uitrol van tienduizenden Volvo’s waarvoor Uber tekende. De auto’s worden in eerste instantie in gebieden geleverd die geschikt zijn voor autonoom rijden. Wanneer dit gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Met deze basis wil Volvo ook zelf aan de slag met een soortgelijk besturingssysteem. De introductie van een dergelijk voertuigconcept wordt voor 2025 verwacht. De benodigde technologieën debuteren in de volgende generatie van de modellen op het SPA2-platform.

Het project van Volvo en Uber kwam vorig jaar nog negatief in het nieuws toen een van de auto’s een overstekende fietsster over het hoofd zag. De vrouw overleefde de aanrijding niet. De 'bestuurster' van de Volvo werd overigens niet vervolgd.