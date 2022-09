Volvo XC90 - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Volvo XC90 is wat ons betreft één van de bar weinige SUV’s buiten Land Rover die groot en duur kan zijn, maar toch niet al te poenerig. Dat dankt de auto ongetwijfeld aan zijn ingetogen en vrij tijdloze uiterlijk, dat in 2007 voor het eerst werd aangepakt.

De eerste generatie van de Volvo XC90 stond tussen 2002 en 2014 in de showroom, de huidige loopt vanaf 2014 mee. Beide edities hebben dus een lange adem, en dat zegt veel over de kwaliteiten van hun ontwerpers. Anno 2022 is zo’n eerste XC90 heus verouderd, maar toch nog geen foute bak. Maar genoeg ‘loftrompet’, over naar de details. In 2007 was er voor de eerste en eigenlijk enige keer sprake van een echte facelift van de XC90, al zouden er nadien nog genoeg updates volgen. Zo kreeg de eerste XC90 in de tweede helft van zijn loopbaan nog eens led-achterlichten, nieuwe logo’s en typeplaatjes, maar in 2007 was er meer aan de hand.

Nieuwe koplampen met lens-techniek voor de optionele xenonpitten, een andere grille en anders gevormde voorbumper met een groter in kleur gespoten deel fristen de voorkant in dat jaar op. Aan de achterzijde moesten de lichtunits er eveneens aan geloven. De oorspronkelijke, ronde elementen voor richtingaanwijzer en achteruitrijlicht maakten daarbij plaats voor een strakkere, rechthoekige lichtcombinatie aan de binnenkant van de unit. Veel versies van de XC90 kregen ook van opzij meer verf mee, dankzij in carrosseriekleur uitgevoerde spatbordranden. Uiteraard waren er andere kleuren, wielen en bekledingsstoffen en werden zaken als dakrails, stuurwielen en navigatieschermen tegen het licht gehouden.

Het resultaat scharen wij in de categorie waar ook de facelift van de BMW 5-serie E39 thuishoort. Dat betekent vrij subtiele wijzigingen, en toch een duidelijk frisser uiterlijk. Betekent frisser in dit geval ook fraaier? Jij mag het zeggen!