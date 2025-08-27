Volvo XC70: gloednieuwe plug-in, straks ook hier te koop

Bij de naam Volvo XC70 denk je ongetwijfeld aan een wat hoger op zijn poten staande stationwagon met vierwielaandrijving, maar Volvo heeft lak aan de historische relevantie van die modelnaam. De Zweden drukken 'm nu namelijk op een SUV, die qua formaat tussen de XC60 en XC90 inpast. Vandaar dus die naam. Net als zijn kleinere en grotere broer komt de XC70 op de markt als plug-in hybride, maar wel mooi met een totaal andere aandrijflijn dan die twee. Sterker zelfs, de 4,82 meter lange Volvo XC70 deelt zijn basis er niet eens mee. De XC70, die qua uiterlijk al geen verrassingen meer in petto had voor ons, troont namelijk op de SMA-basis van moederbedrijf Geely. Een platform dat speciaal bestemd is voor plug-in hybride auto's met een serieuze elektrische actieradius. In wezen is dat een vervolg op de CMA-basis die we bijvoorbeeld van de Volvo's XC40 en C40 kennen.

Dik 160 km

Heel uitgebreide technische details doet Volvo nog niet uit de doeken, maar eerder vingen we al op dat er in elk geval een - niet geheel verrassend - 1.5 viercilinder aan boord is. Die kan zowel voor aandrijving als voor extra stroom in de accu zorgen. Het lijkt erop dat er een versie met een enkele elektromotor én eentje met twee elektromotoren komt. Kijkend naar de Lynk & Co 08 zou de sterkste versie vierwielaangedreven zijn en een systeemvermogen van krap 600 pk krijgen. De Volvo XC70 krijgt voldoende accucapaciteit om een volledig elektrisch rijbereik van 200 km mogelijk te maken volgens de CLTC-cyclus. Die testcyclus is van toepassing omdat de XC70 in beginsel voor China is ontwikkeld, maar Volvo maakt nu ook meteen bekend dat de XC70 ook naar Europa komt. Reken op dik 160 km elektrisch rijbereik volgens de hier gehanteerde WLTP-cyclus. Het totale rijbereik elektrisch en met brandstof komt volgens Volvo uit op 1.200 km (CLTC), ofwel bijna 1.000 km volgens WLTP. Overigens krijgt de Volvo XC70 zijn elektriciteit niet alleen door de 1.5 in te zetten als generator; je kunt de XC70 ook gewoon aan de stekker hangen en dan is in 23 minuten de accu van 0 tot 80 procent vol te laden.

Naar binnen gluren

Veel van de hierboven genoemde gegevens komen nog uit de patentaanvraag die we in mei tevoorschijn wisten te toveren. Het wachten is dus nog op meer officiële cijfers vanuit Volvo zelf. Wel biedt deze onthulling alvast de mogelijkheid om het interieur te bekijken. Dat was tot nu toe nog in nevelen gehuld. De Volvo XC70 past ook qua binnenste mooi tussen het huidige aanbod. Het is een behoorlijk minimalistisch geheel, met als grote eyecatcher het centraal op het dashboard geplaatste maar liefst 15,4 inch grote infotainmentscherm. Voor het stuurwiel vind je nog een 12,3-inch digitaal instrumentarium. Volvo biedt optioneel een head-up display met augmented reality, dat een maar liefst 92 inch groot oppervlak beslaat.

Zoals gezegd gaat het vooralsnog om een soort voor-onthulling voor de Chinese markt en is het nog even wachten op meer officiële cijfers en natuurlijk specifieke informatie voor de Europese markt. Het is ook nog niet helder wanneer we de XC70 hier ongeveer mogen verwachten. Zodra we meer weten, lees je het uiteraard hier op AutoWeek.nl.