Verkopen Volvo diep in de min

Volvo verkocht in juli wereldwijd 49.273 auto's. In absolute zin een gigantisch aantal, maar het waren er wel 14 procent minder dan het merk in juli vorig jaar verkocht. De verkoopdaling bij Volvo is niet eenmalig. Zo verkocht Volvo in het eerste halfjaar van dit jaar wereldwijd 353.780 auto's, 9 procent minder dan in het eerste halfjaar van vorig jaar.

De inmiddels acht jaar oude Volvo XC60 is sinds jaar en dag de populairste auto van Volvo. Dat was in juli niet anders. Hoe ouder de XC60 wordt, hoe beter hij het lijkt te doen. In juli verkocht Volvo wereldwijd namelijk 16.813 XC60's. Dat waren er zomaar even 8 procent meer dan in juli vorig jaar.

In Nederland zijn de Volvo-registraties bijna gehalveerd. In juli zijn er in Nederland 1.257 nieuwe Volvo's geregistreerd. In juli vorig jaar waren dat er nog 2.481. Kijken we naar de eerste zeven maanden van dit jaar, dan zien we dat de registraties ten opzichte van die in dezelfde periode vorig jaar met 43,6 procent zijn gedaald tot 11.438 stuks. Daarvan waren er maar 1.963 stuks een XC60. Slechts de EX30 deed het met 2.529 registraties beter.

Volvo-verkopen in Nederland - jan-juli 2025